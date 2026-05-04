特朗普訪華：美國伊朗談成協議的契機？

美國和伊朗的「停火」轉眼間已接近一個月關口。然而，雙方只有過一次面對面談判之後便沒有任何明確談判進展。

伊朗4月30日通過巴基斯坦向特朗普（Donald Trump）交出了最新的「14點方案」，似乎再沒有要求美方事先停止其在停火後實施的霍爾木茲海峽封鎖，但卻繼續堅持伊朗未來要擁有霍爾木茲海峽的管控權，並保留自主提煉濃縮鈾的權利。對此，特朗普5月2日聲言，他「不能想像這是可以接受的」，稱伊朗「還沒有為他們過去47年對人類和世界所做的一切付出夠大的代價」。

「經濟狂怒」與特朗普的「弗洛伊德式口誤」

在上月停火之後，特朗普當局已經把「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）轉變成「經濟狂怒行動」（Operation Economic Fury）。相較於至少花費了250億美元的高昂戰爭成本（按：美國防部數字；相當於特朗普拒絕接受的奧巴馬醫保補貼延期花費），特朗普決定在打不服伊朗之際重回經濟施壓，基本上就是把施壓委內瑞拉原馬杜羅（Nicolás Maduro）政府的手段移植到伊朗身上。

其至今已出的招數如下：

－動用美軍在距離霍爾木茲海峽較遠的阿曼灣出口對伊朗港口進出船隻進行封鎖，美國中央司令部稱至少已經有49艘商船被封鎖阻撓；

－容許開戰之初給予伊朗的30天石油制裁豁免到期，讓伊朗更難出售本已離開霍爾木茲海峽的原油；

－利用財政部加緊向外國企業和個人實施制裁，對象包括為伊朗運油的「影子船隊」、涉嫌向伊朗運輸或出售武器的個人或實體等等，其中受制裁者還包括規模較大的中國煉油廠恒力集團；

－財政部亦向中國內地、香港、阿聯酋、阿曼等國的銀行發出警告，促請他們避免參與慣常進口伊朗原油的中國「茶壺」小煉油廠的交易，以免違反美國制裁。

2026年5月1日，阿曼穆桑代姆，霍爾木茲海峽上的船隻。（Reuters）

雖然「先轟炸後制裁」並不符合傳統意義的衝突升級階梯，不過特朗普此刻似乎已經明白到單純的轟炸不能壓服伊朗、派出地面部隊升級又有太高風險、美國軍備庫存也難以支持更長久的轟炸，因此退身下來回到經濟施壓的衝突階級－－特朗普賭的是伊朗最終會因為石油儲庫空間不足而被迫關掉油井，對其石油設施可能造成持久破壞，而此等經濟壓力將會把伊朗迫回談判桌，並接受可以讓特朗普宣稱勝利的條件。

問題是，遲來了近一個半月的「經濟狂怒行動」，是在伊朗利用被侵略的存亡危機為藉口而封鎖霍爾木茲海峽之後才開始的。因此，全世界此前在熱戰期間已經因為霍爾木茲海峽過航受阻而付出了巨大成本，大大減弱了全球經濟的持續承壓能力。

即使美國是世界第一產油大國，其所受衡擊較低，但由於能源價格是全球性的，也不能置身事外：美國汽油的平均價格已經由戰前低於3美元一加侖的水平升至接近4.5美元一加侖；特朗普的農夫選民基本盤深受急升而無可替代的柴油價格和肥料價格雙重衝擊，幾乎已經到了本年一定要虧本的地步；而航空煤油價格急漲已導致美國廉航Spirit Airlines倒閉停運。

截至5月4日的美國平均汽油價格（AAA）

根據最新民調，對特朗普的工作不滿度已升至62％的新高，滿意度只得37％。當中對生活成本、通脹的不滿度都超過七成。民主黨人在國會選舉民調中以5個百分點領先共和黨人。即使最高法院最近在確保有少數種裔佔多數的選區相關案件作出了有利共和黨的判決，但11月的中期選舉距今不遠，共和黨的州政府要臨急臨忙重劃選區有一定難度，遠水未必能救近火。

如果特朗普一開始就拒絕開戰，而是先實行像今天一般的「經濟狂怒行動」，形勢將遠比今天為佳。在本年之初，海灣國家為避戰爭風險已預先增加出口，且無論是伊朗還是俄羅斯都有大量海外受制裁原油的庫存，而主要由廣義西方國家組成的國際能源署（IEA）也有大量緊急石油儲備可以釋放應急。

可是，特朗普持續了一個多月的戰爭政策，把這些全球經濟的承壓能力都消耗了一大截（例如IEA在戰爭之初宣布釋放的儲備就已經消耗了四分之一），削弱了美國同伊朗此刻打經濟消耗戰的耐力。要阻止油價再升，增加供應並不可能，因為能快速使用的剩除產能都在海灣國家，消耗原有庫存也無力填補每日約1200萬桶石油的缺口－－唯一出路就只有以超高油價暴力削減需求。大家可以想像到「以車為命」、依賴航空交通（按：而非用電能的鐵路）的美國人到夏天出遊旺季面對油價繼續上升，會有多憤怒。

根據不少白宮記者的描繪，雖然特朗普確實關心共和黨在中期選舉的選情，但他並沒有把這場沒有他本人在名單上的選舉放在第一順位，因此他才敢於在美國民意反對伊朗戰爭的背景下繼續同伊朗纏鬥下去。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地一名女子走過一塊反美廣告牌，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

特朗普自己也不是不知道戰爭發展未如理想。在5月1日的一場支持者集會中，特朗普自己就似乎犯了一個「弗洛伊德式口誤」（Freudian Slip），一度把其對伊朗開戰的決定形容為「愚蠢卻勇敢」。

為何談判不成？

特朗普此刻對伊朗的要求非常簡單。第一就是要伊朗完全開通霍爾木茲海峽，放棄其向海峽航運收費的計劃，恢復到戰前的狀況－－雖然特朗普並不是「自由航行」的「原教旨主義者」，但如果霍爾木茲海峽不能恢復自由航行，特朗普要向國內外宣傳這場伊朗戰爭「打得值得」實在太過困難。

第二則是要伊朗在核問題上面作出比奧巴馬（Barack Obama）2015年核協議更大的妥協，當中包括向美國交出其60％高濃縮鈾，以及永久放棄自主濃縮鈾的提煉權。此刻特朗普已經不再公開要求伊朗限制導彈發展、停止支持區內「抵抗軸心」親伊朗武裝，只是「獨沽一味」聚焦核問題。但如果連在核問題上面特朗普也不能取得比2015年核協議更佳的條件，他也實在難以向國內宣傳他達成了「伊朗永遠不會取得核武」的最基本戰爭目標。

為了爭取他個人的「勝利」，共和黨的中期選舉選情是可以犧牲的。某程度上，這一種自私心態確實加大了特朗普本人在這場經濟消耗戰中的政治承壓能力。

2026年5月1日，美國佛羅里達州The Villages，美國總統特朗普在一所特許學校出席活動時發表演說。（Reuters）

可是，美國始終是個理論上三權分立的國家，而開戰權是憲法給予國會的權力，如果特朗普真的不顧共和黨議員的死活而堅持下去，國會一旦收回戰爭權力，特朗普將更難施壓伊朗妥協。

根據1973年的《戰爭權力決議》（War Powers Resolution），美國總統未經國會授權在開戰60天內必須結束軍事行動。此限制到5月1日已結束，特朗普方面宣稱美伊已進入停火，因此60天倒數已經結束，不必再尋求國會授權。

問題是，美國海軍對伊朗港口執行的海上封鎖本身根據美國自身的法律也被定義位「戰爭狀態」。部份共和黨國會議員對特朗普這種「另類解讀」已表達不滿。如果美國伊朗持續不能談成解封霍爾木茲海峽的協議，特朗普及共和黨民望進一步下挫，這些共和黨人並非沒有倒戈通過立法限制特朗普權力的可能。

因此，特朗普在美伊談判並無明確進展之際也要「被看見」有在做事。他在5月3日就突然宣布美國將會導引與中東衝突無關的商船通過霍爾木茲海峽，聲言這項他名為「自由計劃」（Project Freedom）的行動將會在中東時間5月4日早上開始實施。

5月3日，特朗普宣布其重「自由計劃」（Project Freedom）：「我已指示我的代表通知他們，我們將盡最大努力讓他們的船隻和船員安全撤離海峽。他們皆表示，直到該地區恢復航行及其他一切安全為止，他們都不會重返當地。這個名為『自由計劃』的程序，將於中東時間周一早上展開。」（Truth Social截圖）

不過，此等宣言很明顯只是在「扮工」（假裝有在工作），連美國中央司令部配合發布的聲明也沒有包括任何執行細節。《華爾街日報》收到的消息就顯示，美國海軍並不會進行護航。因此，美軍會做的，大概只是給予商船有關如何避過伊朗水雷的指示。但由於到近日依然有商船受到疑似來自伊朗的主動攻擊，除非有完全的停火，沒有商船會主動以身犯險。

在伊朗這一邊，他們當然理解到特朗普在國內政治上的困難。而且，伊朗方面相信他們過去多年受制裁之下已經有減產停產而不破壞油井的技術，亦有一定的儲油能力和特朗普互相消耗多大約一個月。伊朗管治階層當中雖然有主戰主和等不同的路線之爭，但主戰派、強硬派似乎佔了上風。

疑因受重傷而一直未有公開現身的新任最高領袖穆傑塔巴哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）在其上周以文字發表的聲明中，就以「戰略資產」去定義伊朗對於霍爾木茲海峽的控制權，並以人人皆應守護的「國家資產」去定義伊朗的核能力。此等用詞顯示出伊朗對這兩個問題將會擺出堅決不讓的立場。

根據Axios的報道，伊朗給予美國的最新提案採取「先停火，後談核」的進路，提出一個月內在重開霍爾木茲海峽、結束美國海上封鎖、伊朗及黎巴嫩永久停戰等問題上達成協議；此協議達成後的一個月才會開展有關核問題的談判。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

同時，伊朗的提案也繼續要求美國從伊朗周邊撤軍、解封伊朗被凍結的海外資產、解除制裁、作出戰爭賠償，以及接受「霍爾木茲海峽的新機制」，並且伊朗需要擁有鈾濃縮的權利。

無論是在時序上，還是具體談判條件上，特朗普都很難接受此等提案。

特朗普要靠中國出手？

自從4月8日停火以來，美國和伊朗由熱戰走向經濟戰，打了近一個月也未分高下。轉眼間，本來已因伊朗戰爭被押後一個半月的特朗普訪華行程在5月14日、15日將會來臨。

特朗普的如意算盤當然是在訪華之前解決伊朗問題。但是，從目前的談判走向來看，美伊連坐下來再談的前提也不太存在。可以預見，伊朗局勢將會「喧賓奪主」成為特朗普訪華的最大主題之一。

在貿易層面，中美已經沒有升級衝突的空間－－或者說，特朗普已經沒有升級衝突的意願。美國最近針對中國的貿易行動幾乎全都與伊朗戰爭相關，是其「經濟狂怒行動」的一部分。相較之下，北京最近阻止Meta購買源自中國的AI企業Manus，以至其過去一兩個月落實針對保護中國供應鏈和反擊外國不當域外管轄的法規，雖然被觀察家們視為對美不友善的行動，但都沒有遭到特朗普政府的強硬反對。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）日前更提到希望成立一個中美之間政府間的「貿易理事會」，處理雙方在非敏感商品雙邊貿易上的議題。由此可見，即使特朗普因為最高法院的判決而正在尋求以其他法律基礎恢復部份對華關稅，中美之間的「貿易和好」依然是主調。

在伊朗問題上，中國商務部5月2日已發布禁令，規定受中國司法管轄的人士及實體不得承認、執行或遵守美國以伊朗石油交易為由對包括恒力集團在內的5家中國企業的制裁。

習特會：2025年10月30日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在韓國釡山會面。（Reuters）

特朗普此前亦曾經暗示美軍曾攔截一艘中國給伊朗送出軍事物資的伊朗船隻，並稱他曾經去信習近平促請他不要軍援伊朗。而特朗普也承認，中國在4月初促成伊朗接受停火扮演了一定角色。

在貿易談判以外，伊朗局勢有可能會變成特朗普尋求和習近平達成一宗大交易的主要議題。

環視全球，能夠游說伊朗在停戰及核問題上給特朗普一個較為好看的下台階的國家，就只得中國。

當然，天下沒有免費午餐。這個下台階的代價不會是在已經「停火」的中美貿易爭議之上。這個交換條件可能是什麼？這裏有一個呼之欲出的答案，本文就留給讀者們自行作答。