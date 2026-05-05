日本兒童人口連續第45年下降　僅1329萬人創歷史新低

日本總務省5月4日公佈根據人口推測算出的兒童人數，15歲以下人口截至4月1日為1,329萬人，較去年減少35萬人。這一數據已是連續45年下降，並創出自1950年有可比統計以來的最低水平。



總務省的報告指，兒童佔日本總人口的比率為10.8%，較上年下降0.3個百分點，連續52年下降，同樣創出歷史最低。

根據聯合國不同時期進行的調查顯示，在38個人口逾4,000萬的國家中，日本的兒童比例排名第二低，僅高於韓國，該國的兒童比例只得10.2%。

2026年1月27日，日本東京有支持者們揮舞日本國旗，等待日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗在下月8日提前大選競選活動的第一天發表演說。(Reuters)

另一方面，日本65歲及以上老年人口的佔比從1950年的4.9%持續上升，受到少子老齡化影響不斷擴大。1997年起已超過兒童人口，到2026年達到29.5%。

儘管日本政府已將應對出生率下降列為優先事項，並將2030年之前視為「扭轉這一趨勢的最後機會」，但即便採取了擴大對育兒家庭財政支持等措施，兒童人口下降的趨勢仍持續了45年。