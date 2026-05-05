施紀賢英揆地位岌岌可危？ 民調：工黨將遭歷史性慘敗
撰文：洪怡霖
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英國5月7日迎來新一輪地方選舉及威爾斯、蘇格蘭議會改選。《衛報》4月30日報道，多項民調數據顯示，首相施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨可能遭遇「前所未有」的選舉慘敗，其領導地位面臨嚴峻危機。
牛津大學政治社會學教授費雪（Stephen Fisher）根據近期民調估算，工黨可能失去1900名地方議員席位，這佔工黨目前面臨改選席位的74%。
費雪指，改革黨去年地方選舉已創下贏得41%改選席位的紀錄，如今其民調領先優勢擴大，「如果保持同樣的轉化率，改革黨今年表現會更佳，後果將是保守黨巨大損失，以及工黨前所未有的損失。」
與此同時，YouGov的MRP民調預測，工黨在威爾斯可能跌至第三位，僅獲12席，終結其在這個地區長達一個世紀的主導地位；在蘇格蘭，工黨議席份額預計萎縮至12%，為1999年權力下放以來最低。
雖然伊朗戰爭爆發後，施紀賢因拒絕直接捲入衝突而使公眾不滿意度短暫回落，但文德森（Peter Mandelson）被曝曾向已故美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）洩漏政府機密令施紀賢再度面對下台壓力。
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