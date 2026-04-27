愛潑斯坦｜施紀賢任命文德森涉誤導議會　英下議院將表決是否調查

英國下議院議長賀立紳（Sir Lindsay Hoyle）4月27日向議會表示，議院將投票決定是否對首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）展開調查，以查明其是否在任命文德森（Peter Mandelson）出任英國駐美國大使一事上誤導了議會。



2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

路透社報道，賀立紳表示，他已批准反對黨保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）提出的請求，即議會應就特權委員會應否調查施紀賢一事，進行辯論和投票。賀立紳表示，他允許投票的決定，不應被視為施紀賢有否犯錯的指標。

英國首相辦公室就此回應稱，栢丹娜推動投票是「在5月7日地方選舉前孤注一擲的政治噱頭」。

文德森於2025年2月起任英國駐美大使，但履職僅7個月就被解職，原因是被曝與已故美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切。今年2月，英國警方對文德森啟動刑事調查。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

據英國媒體報道，施紀賢2024年12月提名曼德爾森出任駐美大使，後者次年1月接受安全審查程序，但未能獲得安全許可。英國外交部當時推翻審查結果，使其順利任職。

施紀賢本月20日曾向議會表示，他不應該任命文德森，他對此決定負全部責任，也再次向愛潑斯坦案的受害者道歉。不過，他宣稱並未被告知文德森未能通過安全審查，歸咎於外交部官員並未告知，有議員質疑其撒謊。