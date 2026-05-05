馬斯克料歐盟通過Tesla全自動駕駛系統　路透：多國監管機構存疑

Tesla的FSD（全自動駕駛，Full Self-Driving）系統本周將在歐盟委員會接受審議。行政總裁馬斯克（Elon Musk）預期歐盟將很快批准該系統，但路透社5月5日獨家報道稱，歐盟多國監管機構仍對其安全與效益存在疑慮。



荷蘭道路監管當局今年4月率先對FSD「開綠燈」，現正尋求歐盟全面放行。不過電郵顯示，瑞典、芬蘭、丹麥及挪威等國的監管人員提出多項安全隱憂，包括對系統的超速傾向、在冰雪路面的運行能力、遭遇麋鹿時的應對能力，以及司機或可繞開系統限制使用手機的偵測機制。有瑞典官員亦質疑「全自動駕駛」的名稱會否誤導消費者。

此外，馬斯克早前在股東大會上公開呼籲歐洲客戶向監管機構施壓，該做法惹來反彈。有消費者向監管部門投訴，否決FSD系統將令一些原本可以救回的性命白白喪失。挪威道路管理機構官員抱怨，他們必須花大量精力向「被誤導的消費者」解釋情況。

2026年2月26日，歐盟旗幟在在比利時布魯塞爾（Brussels）歐洲委員會總部外飄揚。（Reuters）

電郵亦顯示，Tesla在獲荷蘭批准後僅四天，便在未提交技術文件下，急於遊說多國承認審批結果。

圍繞馬斯克立場的抗議活動令Tesla2025年的歐洲銷量下跌27%，獲批FSD對挽救當地市佔率至關重要。歐盟委員會周二將聽取荷蘭簡報，本周不會表決。系統最終需獲佔歐盟65%人口的55%成員國投贊成票方可通過。