馬斯克收購Twitter涉違規　同意繳150萬美元罰款　與SEC達成和解

美國證券交易委員會（SEC）2025年對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）提起民事訴訟，指控後者2022年收購社交媒體Twitter（現更名X）期間，涉延遲申報對其持股的情況。馬斯克5月4日與SEC達成和解，同意支付150萬美元（約1,175萬港元）罰款，惟不承認任何指控。



路透社4日報道，美國證券交易委員會去年1月提起訴訟時，指控馬斯克在2022年3月下旬和4月初延遲11天才披露其最初持有5%的Twitter股份，使其得以人為壓低價格，以低價購入推特股票，最終成功省下約1.5億美元。

這張路透社於2025年1月23日拍攝的設計圖片中，可以看到美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的微型3D列印模型以及社交媒體X的標誌。（Reuters）

美國證券交易委員會認為，馬斯克應該支付民事罰款，並償還他因此而節省下來的1.5億美元；馬斯克當時辯稱，他並非故意延誤申報，又指責前者針對他的行為，侵犯了其言論自由。

美國華盛頓特區的聯邦法院4日公布，馬斯克與美國證券交易委員會達成和解，他不承認任何指控，也不必償還涉事的1.5億美元，但以其名義設立的信託基金將支付150萬美元的民事罰款。

2024年4月13日，美國加州，全球首富馬斯克（Elon Musk）出席在洛杉磯舉行的突破獎（Breakthrough Prize）頒獎典禮。（Reuters）

馬斯克的律師斯皮羅（Alex Spiro）強調，這次和解代表馬斯克已完全擺脫該收購案中有關延誤申報的所有問題」。不過，和解協議仍須要法官的批准才能正式生效。