馬斯克獲Tesla開出「天價」薪酬方案　2025年薪酬逾萬億元

在美國電動車公司特斯拉（Tesla）股東批准其「登月式」薪酬方案後，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）的首個薪酬數字出爐，規模驚人：1580億美元（約1.2萬億港元）。



特斯拉在周四（4月30日）的一份監管文件中披露了2025年這一總額，距離超過75%的投票支持該股票獎勵方案已過去近六個月。這一數字令人震驚，而公司在披露時也附帶了一些重要說明。

2026年1月22日，馬斯克（Elon Musk）出席達沃斯論壇（Reuters）

彭博社引述特斯拉的文件說，公司在某一年報告的馬斯克薪酬總額，與其「實際獲得的價值」之間可能存在「顯著脫節」。

特斯拉為馬斯克披露的薪酬數字之所以與現實脫鈎有多個原因。首先，去年授予的這一史無前例的薪酬方案——潛在價值可達1萬億美元——完全由股權獎勵構成。其設計方式是，只有在特斯拉股價大幅上漲且公司實現一系列運營里程碑的情況下，這名行政總裁才能兌現收益。

由於特斯拉去年未能達到設定的任何市值或運營目標，馬斯克的實際到手薪酬為零。

2025年7月21日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下業務繁多，近日又宣布進軍飲食業。他的特斯拉餐廳（Tesla Diner）在加州荷李活盛大開業。特斯拉餐廳主打美式快餐，店內更設有電動車充電站和兩間擁有巨大屏幕的電影院。馬斯克表示，如果一切順利，他計劃「在世界各地的主要城市」開設分店。（X@Tesla）

特斯拉並在修訂後的年度文件中披露，去年通過向馬斯克旗下另外兩家公司銷售產品，創造了5億美元以上的收入。

其中大部份銷售額（約4.301億美元）來自與馬斯克的人工智能初創公司xAI的業務往來，特斯拉最早在1月披露了這一情況。在星期四提交的修訂文件中，這家電動車製造商還稱，它從馬斯克旗下的火箭製造公司太空探索科技公司（SpaceX）確認了1.433億美元的收入。

本文獲《聯合早報》授權轉載

