馬斯克獲Tesla開出「天價」薪酬方案 2025年薪酬逾萬億元
撰文：聯合早報
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在美國電動車公司特斯拉（Tesla）股東批准其「登月式」薪酬方案後，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）的首個薪酬數字出爐，規模驚人：1580億美元（約1.2萬億港元）。
特斯拉在周四（4月30日）的一份監管文件中披露了2025年這一總額，距離超過75%的投票支持該股票獎勵方案已過去近六個月。這一數字令人震驚，而公司在披露時也附帶了一些重要說明。
彭博社引述特斯拉的文件說，公司在某一年報告的馬斯克薪酬總額，與其「實際獲得的價值」之間可能存在「顯著脫節」。
特斯拉為馬斯克披露的薪酬數字之所以與現實脫鈎有多個原因。首先，去年授予的這一史無前例的薪酬方案——潛在價值可達1萬億美元——完全由股權獎勵構成。其設計方式是，只有在特斯拉股價大幅上漲且公司實現一系列運營里程碑的情況下，這名行政總裁才能兌現收益。
由於特斯拉去年未能達到設定的任何市值或運營目標，馬斯克的實際到手薪酬為零。
特斯拉並在修訂後的年度文件中披露，去年通過向馬斯克旗下另外兩家公司銷售產品，創造了5億美元以上的收入。
其中大部份銷售額（約4.301億美元）來自與馬斯克的人工智能初創公司xAI的業務往來，特斯拉最早在1月披露了這一情況。在星期四提交的修訂文件中，這家電動車製造商還稱，它從馬斯克旗下的火箭製造公司太空探索科技公司（SpaceX）確認了1.433億美元的收入。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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