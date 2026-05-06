伊朗否認總統佩澤希齊揚擬辭職　與革命衛隊指揮官不存在分歧

伊朗媒體5月5日報道，伊朗總統辦公室官員否認總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）可能辭職的傳聞，也否認他與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官存在分歧。此前有媒體報道，佩澤希齊揚不滿外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）直接聽命於IRGC司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），以及不滿IRGC最新對阿聯酋的攻擊。



圖為2026年4月19日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）視察體育和青年部門時發表講話。 (Photo by Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）於5日報道，針對佩澤希齊揚與IRGC指揮官存在分歧的說法，伊朗總統辦公室主任米爾薩伊（Haji-Mirzaei）明確予以否認。

米爾薩伊表示，佩澤希齊揚與相關指揮官共同出席的各項會議中，所有決策均以一致意見通過，不存在分歧情況。

同日稍早時間，伊朗學生通訊社（ISNA）引述總統辦公室一名官員稱，有關佩澤希齊揚可能辭職的傳聞不實，稱在當前局勢下，佩澤希齊揚不存在考慮此類問題的必要性，又指相關說法是部份媒體為炒作而製造的謠言。

圖為2024年3月4日，伊朗時任內政部長瓦希迪（Vahidi speaks）在議會選舉記者會上發表講話。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

外媒：與IRGC司令瓦希迪分歧嚴重 批評攻擊阿聯酋「瘋狂」

據總部位於英國的媒體「伊朗國際」（Iran International）近日報道，佩澤希齊揚對外長阿拉格齊的外交及談判方式不滿，指對方在繞過總統的情況下，直接聽命於革命衞隊司令瓦希迪。「伊朗國際」又稱，阿拉格齊與瓦希迪存在嚴重分歧。

「伊朗國際」5日也報道，對於革命衞隊前一天對阿聯酋的攻擊，佩澤希齊揚事前並不知情。他形容行動「完全不負責任」，是令局勢及與地區各國緊張關係升級的「瘋狂」舉動。他將矛頭指向瓦希迪，要求伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei ）舉行緊急會晤，直接向革命衞隊施壓。