聯合國：歡迎俄烏分別單方面宣布停火
撰文：官祿倡
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聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）5月5日表示，聯合國歡迎俄羅斯和烏克蘭分別單方面宣布停火，並稱古特雷斯期待這些措施成功落實，還重申呼籲全面、立即、無條件和持久停火。
杜加里克在例行記者會上代表聯合國就多個議題發表講話，他期間談到俄烏局勢，稱歡迎烏克蘭宣布的單方面停火，該停火將於5月5日至6日夜間開始；同時，他也稱歡迎俄羅斯宣布的單方面停火，該停火將於5月8日至9日期間進行。
他還稱古特雷斯期待這些措施成功落實，並重申呼籲全面、立即、無條件和持久停火，以實現公正、全面和可持續的和平，這符合《聯合國憲章》、國際法和所有相關的聯合國決議。
5月9日是俄羅斯的節日——勝利日，莫斯科將在當日舉行包括閱兵儀式在內的慶祝活動。俄羅斯國防部5月4日發布消息說，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）決定，為紀念蘇聯人民在偉大衛國戰爭中取得勝利，5月8日至9日實施勝利日停火。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）當日稍晚表示，烏方決定自6日零時起單方面實施停火。
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