特朗普戲稱9年後才離任總統 自詡經常運動每日只鍛鍊1分鐘｜有片
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還有一個月就年滿80歲，他5月4日（周一）在白宮接待商界領袖時，開玩笑地說他可能會在再連任兩屆總統後才離開白宮，然後又大談特談自己仍然身心健康。特朗普表揚自己辛勤工作，每日最多只可以鍛鍊一分鐘。
特朗普戲稱還要8至9年才會離任總統：
據英國《獨立報》報道，特朗普5月4日在一個小型企業峰會上發表上述言論，有聲音認為這是他明確威脅要挑戰憲法第二十二修正案中「任何人不得連任總統超過兩屆」的規定。
特朗普表示：「等我八、九年後卸任的時候，我就可以動用它了。我自己就可以用它了。」特朗普就該修正案中允許企業扣除新建設施成本的條款打趣道。這番話引來在場眾人哄堂大笑。
特朗普將於6月14日年滿80歲。他第二次當選總統，是因為他的對手拜登（Joe Biden）的競選活動因年齡和健康狀況問題而結束。這位前民主黨總統當時正尋求連任，而假如拜登當時勝選，他開始第二屆任期時他將年滿82歲。
後來，在與小企業高層的一次演講中，特朗普再次將話題轉向自己的年齡和健康狀況，並發表了一番長篇大論。期間，他暗示拜登可能無法通過總統年度體檢中包含的認知測試。
特朗普5月5日（周二）宣布，將恢復總統體能獎，這是他推動美國學校恢復年度體能測試的一部分。
據報道，特朗普是一位高爾夫球愛好者和運動迷，他在白宮與一群小朋友會面時強調身心健康平衡的重要性，並表示在高水準的比賽中，「一切都取決於心態」。在白宮的活動上，他讚揚了運動員們，同時也開玩笑地談到了自己的健身計劃。
特朗普指：「我運動的時間少得可憐，最多也就一天一分鐘，如果我運氣好的話。」
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