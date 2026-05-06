特朗普宣布暫停「自由計劃」　以觀察能否與伊朗最終達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月3日才宣布，於中東時間4日上午展開名為「自由計劃」（Project Freedom），引導滯留於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的各國船舶安全駛離。他於5日再宣布，「自由計劃」將會暫停，以觀察與伊朗的協議能否最終達成並簽署。同日稍早時間，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）已經結束，美國已實現該行動的目標。



2026年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後，接受現場媒體提問。（Reuters）

特朗普稱與伊方取得進展 魯比奧同日稱「史詩狂怒」已結束

特朗普5日於社交平台發文稱，基於巴基斯坦及其他國家的請求，及鑑於美國在對抗伊朗的行動中取得了巨大的軍事勝利。此外，由於與伊朗代表在達成全面最終協議上，也取得了重大進展。因此同意對伊朗維持海上封鎖的同時，「自由計劃」將暫停一段時間，以觀察與伊朗的協議最終能否達成並簽署。

魯比奧同日稍早時間表示，針對伊朗的「史詩狂怒行動」已經結束，美國實現了該行動的目標，不希望出現新的衝突，更傾向於和平之路，特朗普也希望達成協議。

他形容，「自由計劃」規模較小，與最初的作戰計劃截然不同。他將「自由計劃」描述為一項防禦性行動，並表示美國「除非遭到攻擊」，否則不會進行軍事行動。

魯比奧並敦促伊朗「接受現實，回到談判桌前」，指美國代表正致力於弄清伊朗究竟願意就哪些議題進行談判。

2026年5月5日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）在白宮主持記者會。（Reuters）

特朗普3日在社交平台發文稱，幾乎所有未參與這場戰事的全球各國，都向美國尋求協助，希望能營解他們受困於霍爾木茲海峽的船隻。這些國家已獲告知，美國將引導相關船舶安全地駛出受限水域，以便能夠自由、順利地開展業務。

美國中央司令部（CENTCOM）同日公布，美軍將於4日開始支援「自由行動」，涉及導彈驅逐艦、100多架飛機、「多域無人平台」（Multi-Domain Unmanned Platforms）和15,000名軍人。