特朗普避談伊朗何種行為被視為違反停火　淡化護航時雙邊衝突

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月5日出席白宮活動，他席間討論伊朗問題，強調伊朗想達成協議，但在被問及伊朗何種行為被視為違反停火時，未作出明確回應，僅稱伊朗想達成協議，「知道什麼不該做」。



美國周一啟動協助受困商船離開霍爾木茲海峽的行動，不過美軍艦艇在行動中遭伊朗襲擊，外界關注伊朗此舉會否被視為破壞美伊停火協議。特朗普周二講話時淡化雙方衝突，並將此形容是小規模軍事衝突（little skirmish military），強調在美國封鎖伊朗碼頭與摧毀伊朗軍隊的情況下，「伊朗想達成協議」，並且美國在這種局勢下「可以對他們做任何我們想做的事。」

特朗普還進一步稱自己不喜歡伊朗近期在談判上的做法，稱對方會對自己報以極大的敬意開展對話，「然後他們會去告訴電視台，『我們沒有和總統（特朗普）談話』」，還說日前遇襲的韓國船隻是單獨行動，並非美國護航的船隻之一。