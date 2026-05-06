莫迪領導印度人民黨　歷史性首奪西孟加拉邦執政權

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨印度人民黨，5月4日在東部大邦西孟加拉邦的議會選舉中取得歷史性勝利，首次奪得該邦執政權。



衛報報道，此次選舉中，印度人民黨預計贏得西孟加拉邦議會294席中的超過205席，獲得壓倒性多數，終結了主要反對黨草根國大黨（All India Trinamool Congress，TMC）及其領袖班納吉（Mamata Banerjee）長達15年的統治。人民黨亦在阿薩姆邦成功連任，令其控制印度28個邦中的20個。

莫迪發表聲明稱，這次勝利是「良政」的成功。分析指，勝選源於選民對草根國大黨執政的不滿，以及印度教選票的鞏固。選前，印度人民黨政府推動一項有爭議的選民名冊「特別密集修訂」計劃，移除逾270萬選民，被批評主要針對不支持該黨的穆斯林等少數族裔。

圖為5月5日，在印度加爾各答，街上有西孟加拉邦首席部長、草根國大黨（TMC）領導人瑪瑪塔·班納吉的競選標語。(Reuters)

2026年5月4日，印度總理納莫迪在印度新德里向印度人民黨（BJP）的支持者致意，當時印度人民黨贏得了阿薩姆邦議會選舉。（Reuters）

此次勝利被視為印度人民黨重拾在2024年大選受挫前的強勁政治動能，並對主要反對黨印度國民大會黨構成進一步打擊。

不過，選舉結果也清楚表明，人民黨在印度南部仍難突破，印度南部仍然是人民黨尚未成功滲透的反對派堡壘之一，國大黨在喀拉拉邦擊敗左翼聯盟，泰米爾納德邦則由新政黨勝出。