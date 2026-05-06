英國5.7舉行地方選舉　至少18港人角逐　一文看清候選人政黨背景

英國5月7日（周四）將舉行地方選舉，這次選舉將在136個地方議會產生約5,000個議席。在芸芸候選人中，至少有18名移英港人將參與這次選舉，其中包括曾任香港駐曼谷及駐雅加達經貿辦處長的李湘原；曾擔任中西區區議員的吳兆康，以及曾擔任英國駐香港總領事館僱員，因涉嫌「煽動分裂國家」而被港府懸紅通緝的鄭文傑（Simon Cheng）。本文將介紹這次英國地方選舉及移英港人候選人的政黨背景。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，與大選中的國會議員一樣，地方議員也採用簡單多數制選舉產生。每個選區得票最多的候選人當選為議員；而贏得最多議席的政黨將控制地方議會。

地方議會負責地方服務，包括照顧老年人和殘疾人、垃圾收集和回收、住房、教育和道路維護。

保守黨有2名港人候選人

傳統大黨保守黨有2名移英港人候選人：他們分別是在大曼徹斯特郡奧德索爾（Ordsall）選區出戰的Charlie Ng，以及同樣在大曼徹斯特郡的史雲頓公園（Swinton Park）的Andrew Wong。他們兩人勝選並不高。

工黨有3名港人候選人

執政工黨則有3名港人候選人：他們分別是在倫敦漢普頓威克及南特丁頓（Hampton Wick & South Teddington）出選的Richard Cheung Siu-Ming；伯克郡雷丁市凱特斯格羅夫（Katesgrove）出選的Richard Wong，以及倫敦昆斯伯里（Queensbury）的鄭文傑。

改革黨有3名港人候選人

主張反移民的改革黨（Reform Party）近年異軍突起，他們共有3名港人候選人。其中曾擔任香港駐曼谷及駐雅加達經貿辦處長李湘原最為矚目，他將出選倫敦紹索爾百老匯（Southall Broadway）選區。

2026年5月7日，英國舉行地方選舉，曾擔任香港駐曼谷及駐雅加達經貿辦處長的李湘原將代表改革黨出選。（李湘原個人領英網頁）

此外，曾於皇家香港軍團（義勇軍）服役的范國雲（Simon Fan）將出選大曼徹斯特郡的薩爾福德市（Salford）的Kersal & Broughton Park選區。

另外，Chun Yin Cheung將在倫敦的波拉德山（Pollards Hill）參選。

自由民主黨共有9名港人候選人

自由民主黨（Liberal Democrats）的港人候選人陣容最為龐大，共有9人。其中包括曾任香港中西區區議員的吳兆康，他是伯克郡和景咸選區（Wokingham）的現任議員。

2026年5月7日，英國舉行地方選舉，曾任香港中西區區議員的吳兆康在伯克郡和景咸選區（Wokingham）代表自由民主黨（Liberal Democrats）出選。（吳兆康Facebook）

此外，Jeanne Ng將在東舒梨郡（East Surrey）的Ewell Court, Auriol & Cuddington選區出選。

移居英國多年的蔡嘉源（Richard Choi）將在倫敦Sutton Central選區尋求連任。

有機農場創辦人黃如榮（Wong Yu Wing）將在倫敦默頓（Merton）Cricket Green選區出戰。

自由民主黨其餘的港人候選人分別是：Justin Ko（塔滕霍，Tattenhoe）、Larry Ngan（金斯伯里，Kingbury）、Melody Lam Torpe（奇姆，Cheam）、劉明蕙（Maggie Lau）（溫布萊公園，Wembley Park）以及唐瑩（坎伯利東區，Camberley East）。

綠黨亦有1名港人候選人

2025年5月3日，移英港人，倫敦路易咸（Lewisham）區議員譚巧瑜（Hau-Yu Tam，中）宣布加盟綠黨。（英國綠黨官網）

前工黨黨員的譚巧瑜（Hau-Yu Tam）將在倫敦路易咸（Lewisham）選區代表綠黨競逐連任。