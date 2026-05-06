英國5.7舉行地方選舉 至少18港人角逐 一文看清候選人政黨背景
英國5月7日（周四）將舉行地方選舉，這次選舉將在136個地方議會產生約5,000個議席。在芸芸候選人中，至少有18名移英港人將參與這次選舉，其中包括曾任香港駐曼谷及駐雅加達經貿辦處長的李湘原；曾擔任中西區區議員的吳兆康，以及曾擔任英國駐香港總領事館僱員，因涉嫌「煽動分裂國家」而被港府懸紅通緝的鄭文傑（Simon Cheng）。本文將介紹這次英國地方選舉及移英港人候選人的政黨背景。
據《英國廣播公司》（BBC）報道，與大選中的國會議員一樣，地方議員也採用簡單多數制選舉產生。每個選區得票最多的候選人當選為議員；而贏得最多議席的政黨將控制地方議會。
地方議會負責地方服務，包括照顧老年人和殘疾人、垃圾收集和回收、住房、教育和道路維護。
保守黨有2名港人候選人
傳統大黨保守黨有2名移英港人候選人：他們分別是在大曼徹斯特郡奧德索爾（Ordsall）選區出戰的Charlie Ng，以及同樣在大曼徹斯特郡的史雲頓公園（Swinton Park）的Andrew Wong。他們兩人勝選並不高。
工黨有3名港人候選人
執政工黨則有3名港人候選人：他們分別是在倫敦漢普頓威克及南特丁頓（Hampton Wick & South Teddington）出選的Richard Cheung Siu-Ming；伯克郡雷丁市凱特斯格羅夫（Katesgrove）出選的Richard Wong，以及倫敦昆斯伯里（Queensbury）的鄭文傑。
改革黨有3名港人候選人
主張反移民的改革黨（Reform Party）近年異軍突起，他們共有3名港人候選人。其中曾擔任香港駐曼谷及駐雅加達經貿辦處長李湘原最為矚目，他將出選倫敦紹索爾百老匯（Southall Broadway）選區。
此外，曾於皇家香港軍團（義勇軍）服役的范國雲（Simon Fan）將出選大曼徹斯特郡的薩爾福德市（Salford）的Kersal & Broughton Park選區。
另外，Chun Yin Cheung將在倫敦的波拉德山（Pollards Hill）參選。
自由民主黨共有9名港人候選人
自由民主黨（Liberal Democrats）的港人候選人陣容最為龐大，共有9人。其中包括曾任香港中西區區議員的吳兆康，他是伯克郡和景咸選區（Wokingham）的現任議員。
此外，Jeanne Ng將在東舒梨郡（East Surrey）的Ewell Court, Auriol & Cuddington選區出選。
移居英國多年的蔡嘉源（Richard Choi）將在倫敦Sutton Central選區尋求連任。
有機農場創辦人黃如榮（Wong Yu Wing）將在倫敦默頓（Merton）Cricket Green選區出戰。
自由民主黨其餘的港人候選人分別是：Justin Ko（塔滕霍，Tattenhoe）、Larry Ngan（金斯伯里，Kingbury）、Melody Lam Torpe（奇姆，Cheam）、劉明蕙（Maggie Lau）（溫布萊公園，Wembley Park）以及唐瑩（坎伯利東區，Camberley East）。
綠黨亦有1名港人候選人
前工黨黨員的譚巧瑜（Hau-Yu Tam）將在倫敦路易咸（Lewisham）選區代表綠黨競逐連任。