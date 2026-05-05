英國地方選舉｜改革黨承諾綠黨選區設移民拘留所：他們撐開放邊界

英國即將於5月7日舉行地方選舉，改革黨內政事務發言人優素福（Zia Yusuf）於3日宣布新的移民政策倡議，承諾如果該黨未來上台執政，他們將優先選擇在綠黨控制的議會選區和地方議會地區設立移民拘留中心，並揶揄稱既然綠黨黨魁波蘭斯基（Zack Polanski）支持「開放邊界」（Open Borders）政策，該黨理應會支持這項倡議。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，改革黨此前已承諾，如果該黨當選，他們將在該國偏遠地區建造遣返中心，以在18個月內拘留並遣設2.4萬非法移民。除着地方選舉日逼近，優素福3日在社交媒體上X發文，宣布上述新政策倡議。

優素福表示，他們承諾改革黨政府不會在任何由改革黨議員代表的選區、改革黨控制的地方議會地區設立移民拘留設施。其餘地區方面，改革黨將優先選擇在綠黨控制的議會選區和地方議會地區設立拘留中心。

她坦言：「簡而言之，如果你身處改革黨控制的地方議會（地區）或由改革黨議員代表的選區，我們保證你家附近不會有拘留中心。如果你（在地方選舉）投票給綠黨，（未來）則很有可能會遇到拘留中心。」

2026年4月16日，一間位於英國威爾斯南部的汽車經銷店外，展示着支持英國改革黨的標語。（Reuters）

BBC報道，綠黨此前雖曾表態稱「希望看到一個沒有邊界的世界」，但波蘭斯基去年受訪時已明確表示，開放邊界對於一個動盪不安的世界來說並非務實的解決方案。

針對改革黨提出的新移民政策倡議，綠黨發言人怒批該提議是一個令人作嘔的想法，並指責改革黨故意發表令人討厭且具爭議的聲明，是試圖在選舉前夕，轉移選民對其他政策的注意力。