英國地區選舉在即工黨料大敗　施紀賢執政「全盤皆錯」？

英國即將於5月7日舉行多場地方選舉，包括英格蘭地方及市長選舉、蘇格蘭及威爾士議會選舉，民調預計目前在全國層面執政的工黨將大敗，背後似乎反映出上台近兩年施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）政府在各議題上執政不力的情況，倘若工黨大敗，施紀賢將面對龐大下台壓力。



兩大關鍵議題彰顯執政不力？

英國民調機構YouGov上月30日釋出的民調顯示，超過75%的人受訪者在經濟和移民問題上不滿施紀賢政府，是各項議題中最不滿其執政表現的項目。然而，這兩項議題正正是民眾最關注的兩項議顯，分別有54%和51%的受訪者認為它們是英國目前面對最重要的問題。

據英國雜誌《經濟學人》分析的政府續效指標，英國大多數民眾在經濟議題上，並不太關注GDP等宏觀數據，收入的多與少對他們來說才是最關鍵。施紀賢政府在這方面取得部份成效，截至2026年1月的一年中，英國實質平均薪資較去年增長0.9%，略高於0.8%的長期平均數值。。

在移民問題上，施紀賢承諾打擊偷渡團夥，阻截非法移民從法國坐小船經英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）偷渡到英國，政府也試圖透過縮短庇護申請簽證期限以及延長入籍時間，降低英國作為移民目的地的吸引力。

2025年7月10日，法國Gravelines市附近海岸，準備偷渡至英國的移民乘坐小船進入英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）。（Getty）

但《經濟學人》報道，隨着政府加大打擊力度，偷渡者也相應調整方式，逃避當局的偵查。截至2026年3月底的一年中，共有3.93萬名移民乘坐小船抵達英國，反比前一年增加了3%。

次要議題施政情況亦惹不滿

YouGov的民調還顯示，除了經濟和移民問題穩居首兩項最重要的議題外，國防、醫療以及犯罪也是較多人關注的事項，分別有29%、28%及19%的人視之為最重要議題之一，其中國防議題比較樂觀，但仍有57%的人表示不認同施紀賢政府的相關措施。

《經濟學人》分析，英國家醫療服務體體系（NHS）長期以來承受巨大壓力，大多數民眾冀望政府能夠縮短急診服務的等候時間。

施紀賢政府將目標設定為95%的急診病人能在在四小時內得到診治。然而這一目標實際上已經連續12年未能實現，截至今年3月底的一年，全國1,700萬病人只有61%的人能在四小時內得到了診治。

圖為2018年1月3日拍攝的照片，圖中可以看到位於英國倫敦的Guy's and St Thomas' Hospital醫院外，有一面英國家醫療服務體系（NHS）的標誌。（Getty）

在治安問題上，工黨希望透過提高警力部署，將持刀犯罪和針對女性的暴力行為減少一半，並打擊反社會行為，以解決民眾對犯罪率過高的抱怨。

不過，接受《經濟學人》詢問的民眾未特別關注個別類型的犯案，僅希望看到整體犯罪率下降，在這情況下施紀賢政府再一次無法滿足民眾的期望。一項全國性調查顯示，截至2025年9月底的一年內，英國共計發生440萬宗犯罪事件，比長期趨勢高出13%。

近7成人不滿施紀賢

YouGov整合受訪者對所有議題的看法後，顯示高達68%的受訪者整體上不認可施紀賢政府迄今的政績，僅15%受訪者表示認可。表示不認可的受訪者中，近一半人在上屆大選中投票給工黨，其中只有33%認為他們親自投票選出的施紀賢政府表現良好。

2026年2月9日，英國首相施紀賢（Kier Starmer）離開倫敦國會大廈。（Getty）

在民望極低的情況下，牛津大學政治社會學教授費雪（Stephen Fisher）估算，工黨可能失去1900名地方議員席位，這佔工黨目前面臨改選席位的74%。

美國《政治報》（Politico）歐洲版引述Strathclyde大學教授、選舉專家柯蒂斯（John Curtice），稱施紀賢的支持率已經非常低迷，選情民調必須「嚴重偏離」預期，他才能避免在7日舉行的地方選區面臨大敗的結果。