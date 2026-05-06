《黑天鵝效應》作者：特朗普政府是「黑天鵝」　AI是「灰天鵝」

知名學者、《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）5月5日接受日媒訪問時指，現任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府本身就是一個「黑天鵝」事件，其反覆無常的決策加劇全球不確定性。



黑天鵝一詞意指發生機率低、惟一旦發生就會造成災難後果的事件。

塔雷伯表示，特朗普的第二任期行為無法由其第一任期預測，其好戰姿態與諸如關稅等政策「毫無道理」，是「完全不可預測的」。這種不可預測性已動搖國際社會對美國的信心，對美元作為儲備貨幣的地位造成「過度損害」。

他觀察到各國央行正將更多儲備轉向黃金，中國與印度等國均在減少美元資產風險敞口。

白宮5月4日及5日連發兩則AI帖文，一是轉發美國總統特朗普（Donald Trump）分享由AI人工智能生成的聯儲局主席鮑威爾掉進垃圾桶的圖像，以抨擊其利率政策；另一則是特朗普穿盔甲賀5月4日。(X圖片)

對於當前地緣政治風險，塔雷伯建議個人與機構應追求「強韌性」，例如進行「尾部風險對沖」，並專注於自己理解的領域。他批評對市場行為對預測毫無意義，因其過於簡化且無法對應實際結果。

談到人工智能（AI），塔勒布認為其屬於可預見的「灰天鵝」或「白天鵝」。他警告，AI首次將衝擊高端專業職位（如會計、醫學影像分析），而藍領工作（如水電工）反而相對安全，AI發展可能加劇社會不平等與政治不穩定，並批評當前教育系統已一團糟，並將被AI徹底顛覆。