教宗回應特朗普批評支持伊朗擁核武　強調宣揚福音傳遞和平

教宗良十四世（Pope Leo XIV）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近來因為伊朗戰爭而變得緊張。特朗普近日批評教宗，指其認為伊朗擁有核武是可以接受的。教宗表示，他希望能夠宣揚福音和傳遞和平，但任何人都有自由批評他。



英國廣播公司（BBC）5月6日（周三）報道，特朗普近日在一段有關教宗的言論中暗示，教宗認為伊朗擁有核武是可以接受的。

報道指教宗從未說過這樣的話，但他反對美國和以色列向伊朗發動的戰爭。他的立場激怒了特朗普，導緻這位美國總統近來多次抨擊教宗。

2025年5月19日，教宗良十四世（Pope Leo XIV，左）在梵蒂岡與美國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）會面並握手。（Reuters）

據報道，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）將於7日（周四）起訪問梵蒂岡兩日。

在訪問意大利前夕，魯比奧否認此行是為了緩和特朗普與梵蒂岡之間的緊張關係。

魯比奧強調：「這是我們之前就計劃好的行程，顯然（我們之間）發生了一些事情，」並補充說「有很多事情需要和梵蒂岡方面談談」。

教宗同日較早前表示，儘管受到批評，他仍將繼續呼籲和平。

據路透社報道，教宗指：「教會的使命是宣揚福音，傳遞和平。如果有人批評我宣揚福音。我只希望人們能認真聆聽，因為他們明白天主聖言的價值。」

就在本周，特朗普向保守派電台主持人曉域（Hugh Hewitt）表示 ，教宗「認為伊朗擁有核武器沒問題」，這「危及了許多天主教徒和許多人的安全」。教宗並未表示支持伊朗擁有核武器。

2026年4月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV，左）在阿爾及爾大清真寺（Djamaa El Djazair）文化中心向阿爾及利亞政治領袖發表講話，批評「新殖民主義」世界強權違反國際法。2026年4月12日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，圖為總統特朗普（Donald Trump，右）離開空軍一號。（Reuters）

美國駐梵蒂岡大使伯奇（Brian Burch）近日表示，儘管近期局勢緊張，但美國和梵蒂岡之間並不存在「深刻裂痕」。