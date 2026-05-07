英國地方選舉今舉行　改革黨續借反移民東風　工黨保守黨料迎重創

英國5月7日舉行地方選舉，外界預料傳統兩大黨工黨、保守黨會迎來慘敗，主張反移民的改革黨（Reform UK）則正借地方選舉中的反移民浪潮爭取支持，有望在選舉中取得突破。民調顯示，該黨支持度約26%，領先保守黨的19%與執政工黨的18%。



改革黨由反脫歐人士法拉奇（Nigel Farage）領導，得益於反移民主張，其支持率飆升，他誓言若贏得2029年大選將大規模驅逐移民。此次選舉涉及超5000個地方議會席位，有機構預測法拉奇領導的政黨有望在英格蘭贏得1200至1600個席位。

外界也預計改革黨會在蘇格蘭和威爾斯地方議會選舉中取得佳績，估計得票率會從上次2021年投票的0.2%，到這次躍升至約20%，然後在威爾斯的得票率會從上次約1%躍升至這次近30%。

2026年4月16日，一家汽車經銷商外展示支持英國改革黨的標誌。（Reuters）

選民們在移民問題上情緒高漲，不少前保守黨選民轉投改革黨。前保守黨高層、現為改革黨成員的鄭偉祺（Robert Jenrick）稱民眾對傳統政黨深感失望：「移民太多、稅負太高，從道路坑洞到國民保健服務（NHS）候診名單，一切都不如人意。」

儘管改革黨展現出優勢，仍然備受爭議，包括候選人發表種族主義言論、法拉奇亦因未申報500萬英鎊（約5332萬港元）捐款遭質疑等。有專家認為改革黨擅長「恐嚇式宣傳」；保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）批評「法拉奇經常改變主意，不按規則行事，缺乏國家領導經驗。」