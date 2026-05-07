伊朗外交部：仍在審閱美國提出方案 尚未向巴基斯坦轉達意見
撰文：蕭通
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伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）5月6日強調，針對美國對伊朗14點提議的看法，伊朗目前仍對已交換的文本進行審議，尚未向斡旋方巴基斯坦回覆意見，將在總結後轉達意見。
伊媒：美媒報道屬輿論造勢 部份條款不可接受
伊朗學生通訊社（ISNA）報道，美國為了掩飾「自由計劃」的失敗，美國媒體有關協議的部份報道屬於「猜測和輿論造勢」。報道強調，伊朗談判團隊當前討論的是結束戰爭問題，核問題在現階段談判中尚未被討論。
另據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道說，儘管美國媒體聲稱，美伊即將就結束戰爭達成協議，但伊朗尚未對美國的文本做出正式回應。消息人士又稱，該文本包含一些不可接受的條款。
報道指出，如今美國媒體的宣傳，很大程度是為美方的退縮尋找理由，但武力與威脅的語言不僅對伊朗無效，反而會令美國人及其他敵人的處境更加惡化
卡利巴夫：敵人企圖透過輿論操縱迫使伊朗投降
另據伊朗法爾斯通訊社（Fars News Agency ）同日報道，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）向全國發表的音頻講話中稱，敵人正試圖通過海上封鎖施加經濟壓力，以及透過輿論操縱，企圖破壞伊朗國家團結，迫使伊朗投降。
美國媒體稍早時間報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府認為，接近與伊朗達成一份「一頁紙」的諒解備忘錄。
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