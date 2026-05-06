美媒指美伊接近達14點諒解備忘錄　伊朗議員：僅美方「願望清單」

美媒Axios於5月5日引述知情人士和官員消息報道，白宮方面相信正接近與伊朗達成諒解備忘錄，又指該備忘錄為「一頁紙、含14點內容」。但有伊朗議員則指，有關內容「是美國人的願望清單，而非現實」。



伊朗議會外交政策和國家安全委員會發言人Ebrahim Rezaei在社交網站指「Axios的文章與其說是現實，不如說是美國的願望清單。美國人在面對面談判得不到的東西，在一場失敗的戰爭中也不會得到。」

美媒CNBC較早前引述伊朗外交部指，正評估美方的14點和平方案。

2026年5月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳舉行的小型企業峰會上發表講話。（Reuters）

據Axios報道稱，該備忘錄將宣布結束戰爭，並開始為期30天的談判，商討達成一項詳細協議，以開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）、限制伊朗的核計劃，並解除美方的制裁。

據報道，美方預計伊朗將在48小時內對關鍵問題作出回應，目前雙方尚未達成任何協定，但消息人士稱，這是自戰爭爆發以來雙方最接近達成協議的一次。

報道指出，該備忘錄中許多條款以達成最終協議為條件，因而「可能導致戰爭再次爆發，或者陷入長期僵局」。