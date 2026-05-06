美媒指美國伊朗接近達成14點諒解備忘錄 伊朗：正評估方案
撰文：林嘉敏 成依華
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美媒Axios於5月5日引述知情人士和官員消息報道，白宮方面相信正接近與伊朗就一份一頁紙、含14點內容的諒解備忘錄達成一致。該備忘錄旨在結束戰爭，並為更詳細的核談判設定框架。美媒CNBC則引述伊朗外交部指，正評估美方的14點和平方案。
報道稱，該備忘錄將宣布結束戰爭，並開始為期30天的談判，商討達成一項詳細協議，以開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）、限制伊朗的核計劃，並解除美方的制裁。
目前，美伊雙方就鈾濃縮暫停期限分歧較大，美方要求20年、伊方提議5年，初步協商可能定為12至15年。此外，伊朗還將承諾不發展核武器、接受突擊核查。但有消息人士表示伊朗領導層內部存在分歧，部分美國官員對協定達成存疑。
據報道，美方預計伊朗將在48小時內對關鍵問題作出回應，目前雙方尚未達成任何協定，但消息人士稱，這是自戰爭爆發以來雙方最接近達成協議的一次。
報道指出，該備忘錄中許多條款以達成最終協議為條件，因而「可能導致戰爭再次爆發，或者陷入長期僵局」。
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