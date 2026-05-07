以軍停火期間空襲貝魯特南郊 以媒稱擊斃真主黨精銳部隊指揮官
撰文：蕭通
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以黎停火期間，以色列5月6日對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。以色列方面稱，這次攻擊的目標是真主黨（Hezbollah）精銳部隊「拉德萬」（Radwan）的指揮官，該部隊位於貝魯特南部郊區。
以色列總理府證實，行動經總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茨（Israel Katz）批准。路透社引述以色列媒體稱，被列為目標的指揮官已被擊斃，但以色列軍方和真主黨方面尚未證實。
這是以黎自4月17日停火生效以來，貝魯特首次遭到以方空襲。
另外，黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）於當日稍早時間表示，黎巴嫩不尋求與以色列關係正常化，而是致力於實現和平。他指出，現在討論與內塔尼亞胡舉行會晤「為時過早」，任何與以方高級別接觸都需要充份準備。
薩拉姆還表示，鞏固停火將成為未來可能在美國舉行新一輪以黎談判的基礎，黎方的最低要求是以色列制定撤軍時間表，同時黎方將繼續推動武器統一管控計劃。
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