以軍停火期間空襲貝魯特南郊　以媒稱擊斃真主黨精銳部隊指揮官

以黎停火期間，以色列5月6日對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。以色列方面稱，這次攻擊的目標是真主黨（Hezbollah）精銳部隊「拉德萬」（Radwan）的指揮官，該部隊位於貝魯特南部郊區。



2026年5月6日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特郊區達希耶（Dahieh），造成嚴重破壞。（Getty Images）

以色列總理府證實，行動經總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茨（Israel Katz）批准。路透社引述以色列媒體稱，被列為目標的指揮官已被擊斃，但以色列軍方和真主黨方面尚未證實。

這是以黎自4月17日停火生效以來，貝魯特首次遭到以方空襲。

2026年5月6日，黎巴嫩南部邊境遭以軍轟炸，濃煙升起。（Reuters）

另外，黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）於當日稍早時間表示，黎巴嫩不尋求與以色列關係正常化，而是致力於實現和平。他指出，現在討論與內塔尼亞胡舉行會晤「為時過早」，任何與以方高級別接觸都需要充份準備。

薩拉姆還表示，鞏固停火將成為未來可能在美國舉行新一輪以黎談判的基礎，黎方的最低要求是以色列制定撤軍時間表，同時黎方將繼續推動武器統一管控計劃。