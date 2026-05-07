內塔尼亞胡：美以共同目標是移除伊朗所有濃縮鈾

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）週三說，以色列和美國的共同目標是移除伊朗所有濃縮鈾材料，以及消除伊朗鈾濃縮能力。



綜合路透社和新華社報導，內塔尼亞胡星期三（5月6日）召集安全內閣開會時說，以色列與美國團隊保持密切溝通，他幾乎每天都與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，當晚他還會與特朗普通話。

內塔尼亞胡告訴安全內閣，美以雙方有共同目標，其中最重要的是移除伊朗所有濃縮鈾材料，並消除伊朗鈾濃縮能力。他還說特朗普相信無論如何都能實現目標。

內塔尼亞胡還說，已下令以色列國防軍和安全機構「為任何情況做好準備」。

2026年5月5日，伊朗首都德黑蘭安迪什（Andisheh）的阿爾加萬購物中心（Arghavan Shopping Center）發生火災，已造成8人死亡，40人受傷。（網絡圖片）

以軍炸死真主黨精銳武裝指揮官

以色列總理府週三晚證實，經內塔尼亞胡和國防部長卡茨（Israel Katz）批准，以色列國防軍當天空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，此次襲擊目標是真主黨精銳武裝拉德萬（Radwan）部隊的一名指揮官。

這是自4月17日，以黎停火生效以來，貝魯特首次遭到以軍空襲。

據以色列媒體報導，以色列軍方評估，真主黨拉德萬部隊的這名指揮官已被炸死。

本文獲《聯合早報》授權刊載

