魯比奧主持白宮記者會　認錯記者衣服顔色自認色盲｜有片

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月5日代替正在休產假的白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持白宮記者會。期間，他因認錯提問記者的衣服顏色，引起現場短暫混亂，更自認有色盲。



記者會上，魯比奧就霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢發表講話，隨後開始點名記者接受提問。

2026年5月5日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國華盛頓特區，代班正休產假的白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

起初，魯比奧指向一名記者說道：「那邊穿著黑色衣服的，是的，女士。」但這番點名引起誤解，他隨後補充道：「妳……不，就是那裡，妳，妳們都穿黑色衣服，她更近點。」

緊接著，魯比奧糾正道：「不，妳不是穿黑色，是穿藍色。我是色盲，但我能分辨黑色和藍色。是的，女士，不，是妳，我第一個叫到的那位。」

確認提問記者後，魯比奧無奈說道：「謝謝，太混亂了，各位，請繼續。」

事後，被點名提問的記者在社交媒體X上回應，稱自己當時身穿紅色衣服，而不是黑色，但她為魯比奧辯解，稱衣服的顏色是「相當暗的紅色」。

魯比奧早在2012年擔任參議員時，曾公開承認自己是色盲，還表示日常衣服搭配需要依賴妻子幫忙。