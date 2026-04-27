美媒：魯比奧有望角逐2028總統選舉　特朗普態度或成關鍵

美國政治新聞網站Politico24日援引白宮內部人士消息報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）已成為2028年總統大選的有力潛在競爭者，地位較以往有較大提升。



報道指出，白宮內部愈來愈多人認為，魯比奧身兼國務卿與國家安全委員會主席兩職，深度參與西半球強硬政策，在打擊販毒、推動委內瑞拉相關行動中表現突出，同時在移民問題上推行強硬舉措。

魯比奧曾被認為過於鷹派和建制派，並在2016年總統競選失利，如今憑藉對特朗普的堅定忠誠及亮眼政績，贏得白宮內部人士和「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的認可。

2025年5月21日，美國華盛頓國會山莊，國務卿盧比奧（Marco Rubio）出席眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee ）聽證會，就總統特朗普（Donald Trump）提出的國務院預算作證。（Reuters）

上個月保守派政治行動會議（CPAC）非正式民調中，魯比奧的支持率從去年3%躍升至35%，雖仍落後於副總統萬斯（JD Vance）的53%，但增長勢頭顯著。

不過，魯比奧此前已表示不會在初選中挑戰萬斯。Politico分析指出，儘管魯比奧獲得部分保守派人士擁護，但仍有批評者認為，他仍是傳統建制派共和黨人，主張減稅、擴軍、對外強硬，不一定能在當前民粹時代激起選民熱情，而特朗普的最終態度將成為決定性因素。