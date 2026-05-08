特朗普：軍艦遭伊朗襲擊終無恙穿越海峽　對方損失慘重停火仍有效

美國與伊朗5月7日於霍爾木茲海峽附近再起衝突，伊朗南部多個地點傳來爆炸聲。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文表示，有3艘美國軍艦在穿越海峽途中遭伊朗襲擊，最終美方艦艇成功通過海峽並且未受損傷，而伊朗卻在美軍回擊後損失慘重，威脅伊朗迅速與美國簽署協議，否則將遭受更猛烈打擊。



特朗普在事件發生後接受美國廣播公司（ABC）電話訪問，他稱伊朗火力不強，形容對方是「輕碰一下（love tap）」美國艦艇，還強調美國與伊朗之間的停火協議依舊有效。他隨後在社交平台發文進一步透露詳情，指美軍3艘驅逐艦沒有受到損壞，但伊朗遭受了重大損失，敦促對方迅速簽署協議，否則將面對美國更猛烈的應對手段。

2026年5月7日，圖為特朗普在社交平台發文簡報美軍與伊朗發生衝突事件。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

美中央司令部：打擊涉事軍事設施 不尋求局勢升級

美國中央司令部（CENTCOM）同日證實，美軍驅逐艦「特魯斯頓號」（USS Truxtun，DDG 103）、「拉斐爾·佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta，DDG 115）和「梅森號」（USS Mason，DDG 87）途經霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，遭到伊朗的無端襲擊。

圖為美國中央司令部於2026年4月24日發布的照片，顯示美國海軍「拉斐爾·佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta，DDG 115）驅逐艦，路透社指拍攝地點和日期無法核實。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

中央司令部補充美軍艦艇未被擊中，並採取了自衛性打擊予以回應，並強調消除了相關威脅，對襲擊美軍的伊朗軍事設施進行了打擊，包括導彈和無人機發射場、指揮控制中心，以及監視和偵察節點。

中央司令部強調，不尋求局勢升級，但仍保持部署狀態，隨時準備保護美軍。