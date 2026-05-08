伊朗：美國違反停火協議襲擊港口　伊方反擊嚴重損壞美軍艦

美國與伊朗5月7日於霍爾木茲海峽附近再起衝突，伊朗南部多個地點傳來爆炸聲。伊朗軍方稱是美國聯合中東其他國家襲擊伊朗港口，批評美國違反停火協議，強調伊軍立即做出有效回應，攻擊並「嚴重損壞」美國艦艇。



伊朗國營電視台（IRIB）引述伊軍作戰指揮部哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）發言人指，美國襲擊了兩艘進入霍爾木茲海峽的伊朗油輪及船隻。與此同時，美國在一些地區國家的配合下，他們對哈米爾港（Bandar Khamir）、錫里克港（Sirik）、格什姆島（Qeshm Island）沿岸的平民區發動了空襲。

圖為2026年4月17日，一艘油輪穿越霍爾木茲海峽（Reuters）

報道還指，伊軍隨後做出回應，使用導彈和無人機「攻擊三艘美軍艦艇」，並指目標位於霍爾木茲海峽東部以及海峽最外側的恰巴哈爾港（Chabahar port），強調對其造成「嚴重損壞」，還警告美國及其盟友，伊朗毫不猶豫「對任何侵略行為給予壓倒性回應」。