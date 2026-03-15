白宮混剪任天堂遊戲與轟炸伊朗畫面　遭批把打仗當打機

美國白宮近日來在社交平台X上發佈襲擊伊朗影片，當中加入任天堂Wii Sports遊戲畫面以及日本熱門動畫《遊戲王》等元素，不僅被各版權方指控未經授權使用其知識產權，更遭批把戰爭當遊戲。



白宮在3月12日發布的影片中使用Wii Sports遊戲界面，套入美國此次對伊朗的「史詩怒火」軍事行動。影片當中加入了遊戲中打高球入洞、棒球全壘打、籃球入樽等畫面，每次得分都插入一段美軍空襲成功擊中目標的畫面，附加效果音、「Hole in one（一桿入洞）」、「Out of the Park」（全疊打）等慶祝字樣。

美國前海軍上尉、太空人凱利（Scott Kelly）12日在社交平台X上抨擊白宮影片稱：「都有美國軍人死了，你還以為這全是個大笑話。」

凱利還提及美國軍方據報因情報失誤而誤炸德黑蘭一間女校、造成175人死亡的慘劇，他直言：「是那次高球入洞、籃球入樽、還是全壘打殺死了那些伊朗孩子？令人作嘔。」

另一位民主黨議員沃諾克（Raphael Warnock）則批評白宮將戰爭當遊戲：「戰爭不是玩笑，不是遊戲。」

除Wii Sports遊戲以外，日本熱門動畫《遊戲王》及寶可夢素材亦在此前發布的影片中被使用，兩家公司均作出回應割席，並表明從未授權白宮使用其知識產權。