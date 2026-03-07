特朗普關稅案敗訴　任天堂訴華府回水　昔因關稅推遲Switch 2預售

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。全球至少有1800家企業已提出訴訟要求退稅，知名電子遊戲機製造商任天堂3月6日正式起訴聯邦政府，要求退還關稅並支付利息。



綜合外媒報道，任天堂的美國的分公司周五向位於紐約的國際貿易法院起訴華府與海關，根據訴狀，任天堂認為公司利益「因非法徵收關稅遭受重大損害」

特朗普在去年4月2日宣布「解放日」關稅，日本當時遭加徵24%關稅，任天堂隨即宣布暫停原定在4月9日於美國預訂新推出的遊戲機Switch 2的安排，還指需要審視關稅可能帶來的衝擊及市場形勢的變化，之後再宣布預售日期改為24日，還強調主機價格不變。

Switch 2港版2025年6月5日在香港發售。日版49980日圓（約$2,599）；多國語言版69980日圓（約$3,639）。（網上截圖）

美國海關與邊境保護局（CBP）周五表示，根據特朗普此前實施的緊急關稅，該機構已共徵收約1660億美元（約1.3萬億港元）的關稅與保證金，退稅系統則將在45日內投入使用。