Superdry共同創辦人強姦罪成判監8年　法官斥：充滿「特權心態」

服裝品牌Superdry共同創辦人James Holder強姦罪成，英國布里斯托皇家法院5月8日判其8年監禁，法官直指其對一名女子對強姦行為是「卑劣的性暴力」，源於其「特權心態」及對受害者意願的「漠不關心」。



服裝品牌Superdry共同創辦人James Holder（Gloucestershire Police）

據英國廣播公司（BBC）5月8日報道，現年54歲的James Holder 被控於2022年5月6日晚，在與受害者一同乘搭的士返回其住所後，無視對方拒絕，在受害者的床上對其施襲。

由七男五女組成的陪審團裁定其強姦罪名成立。James Holder 須服刑至少三分之二刑期，並被令支付5,000英鎊的檢控費用及受害者附加費。

法官奇吉（David Chidgey）在判刑時指出，James Holder的罪行「源自於特權意識，源自於想做什麼就做什麼的心態，以及對受害者絕對有權決定如何處置自己身體的漠視」。

資料圖片：James Holder（左）（Getty）

受害者透過庭上聲明表示，事件「在應有光明的地方投下陰影」，並稱「我仍在這裡，仍然站立著，仍在收回你試圖奪走的每一部分自我」。格洛斯特郡警方偵探麥克勞德（Elle MacLeod）讚揚受害者勇敢舉報及作證，強調「無人可凌駕法律之上」。

Superdry發言人聲明指，James Holder已於2016年辭去公司董事及職務，2019年結束所有顧問工作，本案事件發生在其與公司完全無關之後。