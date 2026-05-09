魯比奧：如果俄烏和平談判再無進展　美國不願再「浪費時間」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）繼續訪問意大利行程，他5月8日接受傳媒訪問時回應俄烏和平談判進展，稱美國試圖斡旋雙方和談，惟未有顯著成效，但強調美國仍願意調解，但如果相關努力無法取得進展，美方不願「浪費時間」。



魯比奧指出，美國願意在俄烏和平談判有進展的情況下，繼續扮演調解人的角色，強調美方希望看到雙方能有所進展，惟美國為調解雙方達至和平而付出的努力「已陷入停滯」，但補充「如果我们看到一個機會，可以作為調解者，使雙方更接近和平協議」。

他也透露美國與伊朗之間的談判進展，指預計當日稍晚將收到伊朗方面回應，並希望收到一項「嚴肅的提議」。美伊雙方正就一份一頁紙的諒解備忘錄進行談判，該份備忘錄包括14個要點。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

魯比奧周五行程中有會見意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）和總理梅洛尼（Giorgia Meloni），雙方圍繞中東局勢、俄烏衝突、跨大西洋關係及美軍在歐洲部署等議題交換意見。

在美國斡旋下，俄烏雙方就圍繞結束戰爭舉行三輪談判。俄烏原定今年3月再進行新一輪談判，不過因負責調解的美國對伊朗所發動的襲擊而延後。