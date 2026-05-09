漢坦病毒｜郵輪增至6例確診　美國擬派專機接回17名受影響乘客

近日在大西洋航行的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）感染群組。世界衛生組織（WHO）5月8日（周五）表示，目前共報告6例確診、2例疑似病例，其中6例經實驗室檢驗確認為安第斯病毒（Andes virus）。美國疾病控制與預防中心（CDC）周五表示，擬派醫療專機接回17名受影響的美國乘客。



路透社報道，船上受影響的美國乘客，預計將乘坐美國政府提供的醫療專機，先送往奧馬哈（Omaha）的奧佛特空軍基地，之後再轉送至內布拉斯加大學的國家隔離中心。

圖為郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），攝於2026年5月6日（Reuters）

美國務院發言人表示，「國務院正在密切關注大西洋上一艘荷蘭郵輪的漢坦病毒疫情，並與郵輪工作人員、船上美國公民，以及美國及國際衛生機構保持密切聯繫」。

CDC表示，已派遣一支由流行病學家和醫療專業人員組成的團隊前往加那利群島（Canary Islands），評估美國乘客的曝露風險並制定相應的監測措施。CDC也將派遣另一支團隊前往奧佛特空軍基地，協助對返程乘客進行健康評估。