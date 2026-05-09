世界盃｜決賽最高票價近3.3萬美元　FIFA主席辯稱：須採市場定價

2026年世界盃即將於六月揭幕，而這一屆的決賽門票價格則迎來大幅上漲。《衛報》（The Guardian）5月8日（周五）報道，國際足協（FIFA）將此次世界盃決賽最高級門票價格，提高至原來的三倍，開售價格高達32,970美元（約25.8萬港元）。該票價對應的座位被列為「Front Category 1（第一級前排區）」座位。



報道指，此前一級門圖為票（Category 1）的最高價格為10,990美元（約8.6萬港元）。然而在此屆世界盃上，10,990美元的決賽門票僅作為「輪椅及無障礙一級票」出售。相比之下，2022年世界盃決賽最昂貴的門票價格約為1,600美元（約1.25萬港元）。

資料圖片：2026年世界盃在新澤西州的場館。（Reuters）

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）則為高昂的門票價格辯護，稱「我們必須考慮市場。我們身處一個娛樂業高度發展的市場，因此我們必須採用市場定價」。

2026年4月30日，國際足協大會在加拿大溫哥華舉行，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）發表講話。 （Rueters）

他表示，門票在美國可以進行轉售，所以若將票價定得太低，這些門票就會以更高的價格出現在轉售市場上。「儘管有些人認為我們的票價高，但這些門票最終在轉售市場上的價格往往更高，甚至超過我們定價的兩倍」。

他亦稱，「在美國，你不可能花不到300美元去看一場大學比賽，更別提一些頂級職業賽事」。