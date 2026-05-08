世界盃｜特朗普也嫌門票貴：我也不會花1000美元看

據《紐約郵報》報道，當地時間5月6日，被問及2026美加墨世界盃的「天價門票」，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）坦言，就連他自己也不會花1000美元（約7,800港元）去看下個月美國隊對陣巴拉圭的揭幕戰。



當日，特朗普在電話採訪中表示，自己得知這場比賽的票價後感到意外：「我之前不知道這個價格，我當然想去現場，但說實話，我也不會付這個錢。」

2025年特朗普曾在白宮接待國際足協主席：

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據悉，當地時間6月12日，作為世界盃揭幕戰，美國男足將在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium，又稱索菲體育場）對陣巴拉圭，在國際足協設定的三大主要票檔中，該場比賽最便宜的門票價格高達1120美元（約8,769港元），這一數字讓眾多球迷望而卻步。

此外，本屆世界盃決賽門票均價已高達約1.3萬美元（約10.2萬港元），而2022年卡塔爾世界盃決賽均價僅約1600美元（約1.25萬港元）。即使是洛杉磯SoFi體育場的普通場次，網絡平台最便宜的票價也高達1079美元（約8,448港元）。

特朗普暗示，其政府可能會嚴查這種天價票價，擔心這些價格可能會將他視為基本盤的工薪階層球迷拒之門外。

「我之前沒見過這個價格，但我會去調查。」特朗普稱：「如果皇后區、布魯克林以及所有支持我的人都去不起，我會很失望。但這次賽事本身又空前成功，我希望投票給我的人都能去現場。」

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特朗普還堅稱本屆賽事在商業上大獲成功，並稱讚門票銷量「創紀錄」，「這是前所未有的成功，各項紀錄全被打破，歷史上從未有過」。

國際足協數據顯示，本屆世界盃門票已售出500萬張。但全球球迷紛紛抱怨，大量門票被黃牛搶購，再在主流轉售平台高價倒賣。歐洲一個球迷組織甚至已向監管機構提起反壟斷訴訟，指責總部位於瑞士、享受免稅待遇的國際足協定價「過高」。

4月下旬，在國際足協官方門票轉售平台，曾出現4張決賽門票，每張價格被炒作至230萬美元（約1,800萬港元）。對此，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）反「引以為榮」，他當地時間5日開玩笑稱，誰要是真花200多萬美元買票，就親自送他一份熱狗加可樂，「確保他能有一次美好的觀賽體驗」。

據美聯社報道，國際足協並不控制門票在轉售市場上的售價，但會向每張票的買方和賣方各收取15%手續費。

恩芬天奴辯護稱：「我們必須審視市場——我們身處全球娛樂業最發達的市場。因此，我們必須採用市場價格。在美國，轉售門票也是允許的。所以，如果你以過低的價格出售門票，這些門票就會以更高的價格轉售。」

他還暗示門票物有所值：「事實上，儘管有些人說我們的票價很高，但這些票最終在轉售市場上的價格更高，是我們票價的兩倍多。」

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國際足協主席最後補充說，小組賽階段25%的門票價格低於300美元（約2,349港元）。「在美國，你不可能花不到300美元去看一場大學比賽，更別提一些頂級職業比賽了，而這可是世界盃啊。」

然而，小組賽的門票很難賣完，大多數比賽仍有座位出售。

本文獲《觀察者網》授權轉載。