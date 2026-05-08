世界盃2026｜美國主辦城市酒店預訂遠低預期　分析：國際旅客不足

距離美加墨世界盃開幕僅剩六週，據美國酒店及住宿協會（AHLA）5月4日調查顯示，近80%的美國主辦城市酒店未達預期，其中堪薩斯城（Kansas）85%至90%的酒店預訂量甚至低於往年六、七月正常水準。



AHLA在報告中警告：「儘管世界盃門票已售出超500萬張，但未轉化為強勁酒店需求。」並指出該困境源於國際旅客人數少於預期，以及國際足協（FIFA）大量取消酒店預定。其中國際旅客不足主要因美國移民政策收緊、簽證等待久、費用上漲，加之強勢美元、機場安檢擔憂等因素。

不過，堪薩斯城組委會對此調查提出異議，堅持將吸引65萬遊客的預測，仍持續招募人手以應對預期的大量遊客。據報告，僅有邁阿密 (Miami)、亞特蘭大 (Atlanta)分別有55%、約50%的酒店預訂達標。

2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）為足球場鋪上真草，為馬上到來的世界盃做準備。（Reuters）

目前，FIFA大力宣傳本屆世界盃的「空前」需求，並預測將打破上座率記錄。白宮發言人上週受訪時也為做宣傳，稱此次世界盃「人類歷史上最偉大、最壯觀的賽事之一」，並表示「美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將確保這不僅能為所有球迷和遊客帶來超預期的體驗，也是歷史上最安全、最可靠的賽事」。