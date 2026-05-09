中國籍男子泰國住宅藏大量武器炸藥　警：聲稱擬發動自殺式爆炸

一名31歲中國籍孫姓男子5月8日在泰國春武里府（Chon Buri）駕車發生車禍後，警方在車上發現槍械，繼而展開搜查，在男子位於芭堤雅市中心的住宅內搜獲大批武器與炸藥，泰方把此案列為國家安全案件。據泰媒引述警方指，男子自稱患憂鬱症，打算實行一場公開的「自殺式爆炸」事件，調查人員對其解釋不信服，正繼續調查。



一名31歲中國籍孫姓男子5月8日在泰國春武里府（Chon Buri）駕車發生車禍後，警方在車上發現槍械，繼而展開搜查（泰國警方）

泰國頭條新聞9日報道，警方查獲的物品包括4枚俄羅斯POMZ2殺傷型手榴彈、1枚K75殺傷型手榴彈、4枚詭雷殺傷爆炸裝置、1枚人員殺傷爆炸物、3個爆炸引信、1箱C4炸藥（重2486.4克）、2條C4炸藥（總重1173克）、2支M4突擊步槍、1支手槍及大量不同規格彈藥、多升汽油。

報道指，大部份突擊步槍子彈屬於泰國軍方制式彈藥，因彈頭呈綠色標識。警方並發現部份爆炸裝置尤其是C4炸藥，疑犯自行改裝，連接於防彈背心上，可通過遙控引爆。

孫姓男子全名為Sun Mingchen，持有中國與柬埔寨護照，也擁有可長期居留泰國的身份文件，據《曼谷郵報》報道，在8日下午發生的車禍中，男子為司機，車上另有一名33歲台灣女乘客。車禍後私家車翻側，兩人未有受傷。

警方又在男子手機的ChatGPT使用紀錄中，發現他曾向AI詢問若C4炸藥爆炸會造成何等程度的破壞，警方懷疑他可能在策劃某種恐襲。手機內又有證據顯示，他曾與柬埔寨特種部隊接受射擊及投擲爆炸物訓練。

中國籍31歲男子在泰國被捕，手機內有他訓練射擊的照片（泰國警方）

春武里府警方指，男子聲稱自己透過網上LINE群組購買武器和爆炸物，他聲稱自己患憂鬱症，打算用該些武器實行公開的「自殺式爆炸」事件。

泰媒指，調查人員對男子的解釋並不信服，因為繳獲的武器是軍用級武器，具有很大破壞力，通常用於作戰行動。

調查顯示男子最早於2020年初次入境泰國，使用遊客簽證，之後頻繁出入該國，他2022年曾與泰籍女子結婚，3年後離婚。他也在2022年至2026年間數十次往返泰國與柬埔寨。

泰國警察總署署長已特別要求從國家安全與公共安全角度徹查案件，警方會詳細調查其身份、資金流向及跨國聯繫。