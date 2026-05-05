泰國退出共同勘探海上能源協議　柬埔寨：轉向國際法機制解決爭議

泰國內閣5月5日表決通過單方面退出《柬泰重疊海域共同開發諒解備忘錄》後，柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤表示，泰方的決定並不影響柬埔寨在相關海域所擁有的合法權利。



《柬中時報》報道，巴速坤指，這個備忘錄一直被視為兩國依據國際法，通過雙邊機制解決海域重疊問題與相關爭議的唯一框架，柬方對泰方退出該備忘錄、放棄通過雙邊機制處理相關爭議的決定深感遺憾。

柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤（柬埔寨政府網站）

巴速坤表示，在泰方單方面退出相關機制的情況下，柬埔寨「別無選擇」，只能依賴國際法，特別是《聯合國海洋法公約》下的相關機制，包括強制性調解程序，以處理兩國之間的海上重疊主權爭議。

他強調，泰方退出諒解備忘錄的決定，不影響柬埔寨在相關海域所享有的合法權利，柬埔寨決定依據《聯合國海洋法公約》相關機制推動爭議解決，體現柬方堅持通過國際法與和平方式處理與鄰國爭端的立場。