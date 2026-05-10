英國派軍艦前往中東　準備參與霍爾木茲海峽護航行動

英國國防部5月9日表示，將向中東派遣「龍」號（HMS Dragon）驅逐艦，為潛在可能開展的多國護航霍爾木茲海峽的行動做好準備。



英國國防部發言人指出，「『龍』號（HMS Dragon）驅逐艦的預先部署是審慎計劃的一部分，旨在確保英國做好準備，按照由英國和法國共同領導的多國聯盟計劃，在條件允許的情況下保障海峽安全。」

2026年5月8日，船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）附近通行。（Reuters）

「龍」號在伊朗戰事爆發後不久就被派往地中海，以協助保護地中海以東島國塞浦路斯。法國日前已派遣「戴高樂號」（Charles de Gaulle ）航母連同打擊群穿越蘇伊士運河駛向紅海南部，旨在加強地區安全，並為霍爾木茲海峽多國護航行動做準備。

紅海位於非洲東北部與阿拉伯半島之間，船隻通過曼德海峽之後沿亞丁灣一路北上，就能抵達霍爾木茲海峽外的阿曼灣。

英國與法國牽頭在今年4月召集44個國家代表舉行霍爾木茲海峽峰會，討論由英法牽頭的多國聯合行動的具體實施方案，此行動旨在保護霍爾木茲海峽的航行安全。據了解，約有40個國家已同意參與這項旨在保障霍爾木茲海峽航行安全的行動計劃。