魯比奧與威特科夫會晤卡塔爾首相　據報就美伊停戰備忘錄進行談判

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）5月9日於佛羅里達州邁阿密會晤卡塔爾首相阿勒薩尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani），雙方就一項終止伊朗戰爭並建立談判框架的備忘錄進行談判。



美媒Axios引述兩名消息人士率先披露今次談判，國務院隨後正式確有此事，不過國務院稱會晤旨在支持卡塔爾的防禦力量，並強調會繼續協調威懾，促進中東安全穩定。此外，報道還指出，美伊停戰備忘錄內容有一頁紙之多，並且除了巴基斯坦以外，還有卡塔爾在斡旋美伊和談中扮演關鍵的調解國角色。

圖為2026年4月21日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡正準備舉辦美國和伊朗第二輪談判。 （Reuters）

報道引述消息人士指，會議重點聚焦於討論如何達成一份旨在結束戰爭的諒解備忘錄，並且阿勒薩尼與會時有致電沙特阿拉伯外長協調立場。

阿勒薩尼前一天已在華盛頓會晤副總統萬斯（JD Vance），討論伊朗戰爭在內的多項議題，隨後臨時改變行程前往邁阿密。

2026年5月8日，意大利羅馬，圖為魯比奧繼續訪問行程並回答傳媒問題。（Reuters）

美國與伊朗本週就一項事關雙方和平的協議進行談判，雙方先後數次就對方提出的方案修改並通過中間人遞交給對方。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五指預料會在當晚收到伊朗回應，不過伊朗同日回應指仍就協議進行評估，會在完成後公布最終立場。外界因而關注這場馬拉松式的和平進展何時會有結果。