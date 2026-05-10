丹麥組閣談判創歷來最長　首相組閣失敗　中右翼黨獲授權組新政府

丹麥3月24日舉行國會選舉後，由社會民主黨籍首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）牽頭進行組閣談判。然而，她經過該國史上歷時最長的組閣談判後，仍無法與其他政黨達成共識，國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）隨後於5月8日授權中右翼政黨自由黨（Venstre）牽頭進行新的組閣談判。



英國《衛報》9日報道，社會民主黨在3月舉行的國會選舉雖奪得最多議席，但沒有政黨贏得多數席位，它須要與各政黨進行組閣談判。

圖為2025年4月25日，丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）訪問日本廣島，與當地小學生一起製作紙鶴。（Reuters）

弗雷澤里克森試圖與防長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）領導的中間派溫和黨（Moderates）談判組成新政府，但後者於8日晚退出組閣談判，轉而支持波爾森（Troels Lund Poulsen）領導的自由黨。

由於弗雷澤里克森組閣失敗，腓特烈十世同日稍後發聲明，要求波爾森領導組建政府的談判。

2026年5月8日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根與丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）會晤後接受媒體採訪。（Reuters）

報道指，波爾森或須再花數週時間，才能團結右翼政黨組成新政府。而截至8日，這次組閣嘗試已打破弗雷澤里克森在2022年達成組閣協議所用的42天紀錄，成為丹麥史上耗時最長的組閣談判。