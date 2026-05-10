彭博：北約國家為特朗普進一步從歐洲撤軍做準備

知情人士透露，在美國總統特朗普（Donald Trump）宣布將從德國撤出5000名士兵後，美國的歐洲盟友預計他將從歐洲撤出更多部隊。



彭博社引述匿名人士報道稱，北約盟國的高級外交官預測，特朗普將宣布進一步縮減駐軍規模，可能包括從意大利撤軍，並取消一項可追溯至前總統拜登時期在德國部署遠程導彈的計劃。

知情人士稱，其他可能的方案也包括美國停止參與某些軍事演習，並將原本部署在那些令他不滿國家的部隊，調往被視為更支持特朗普的國家。這一構想可追溯至特朗普首個任期，當時他曾考慮向波蘭增派更多部隊。

知情人士也說，他們對撤軍的預測是基於特朗普的公開言論，以及北約官員與美國同行就北約未來計劃所進行的對話。美國國防部對此拒絕作出回應。

2026年5月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳舉行的小型企業峰會上發表講話。（Reuters）

特朗普星期六（5月9日）接受意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）電話採訪時說，美國「仍在考慮」是否從意大利基地撤軍。他也說，美國一直支持意大利，而「在我們需要的時候，意大利卻不在」。

上個月，意大利拒絕美國使用一處空軍基地參與對伊朗的行動，稱政府遵循已實施數十年的協議和程序。這些規定不允許用於作戰行動，任何此類請求都需提交議會審議。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期五（8日）在訪問意大利期間對記者說：「如果美國加入北約的主要原因之一是能夠在歐洲部署部隊，以應對其他突發情況，而現在至少在部分北約成員身上已不再如此，那就是一個問題，而且必須加以審視。」

意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）說，他已向魯比奧重申，「美國在歐洲的存在對我們很重要」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

