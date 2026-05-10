油價上漲衝擊廉航營運模式　韓媒：韓國多間廉航大幅削900航班

伊朗戰爭持續推高燃油價格的情況下，各國航空公司營運成本急升，嚴重衝擊到廉價航空公司的營運模式。韓媒5月10日引述航空業人士，韓國多間廉航已進入營運緊急狀態，並共計削減約900班來回航班。



韓媒《韓國先驅報》10日報道，韓國最大的廉航濟州航空（Jeju Air）已決定在5月和6月期間削減187個國際來回航班，相當於其總航班量的4%。

2026年3月30日，韓國真航空（Jin Air）飛機在日本大阪關西國際機場滑行。（Getty）

濟州航空自4月下旬以來，已決定暫停其前往老撾首都萬象的航線兩個月，新削減的航班則包括赴泰國曼谷、新加坡以及越南峴港、富國島的航線；韓國真航空（Jin Air）削減包括關島等目的地的176個來回航班；韓亞航空則削減6條航線上的27個往返航班。

據該航空業人士，由於部份航空公司尚未確定6月的航班時刻表，預計航班削減數量還會進一步增加。

2023年7月6日，韓國濟州航空（Jeju Air）一架飛機從大阪關西機場起飛。（Getty）

針對上述相關情況，德國機場協會行政總裁拜塞爾（Ralph Beisel）告訴德國《世界報》（Die Welt）周日版，由於航空燃油持續短缺推高成本，各國航企可能被迫比預期更早開始取消航班。

他警告，即使航空公司能獲得航空燃油供應，它們在目前的高油價情況下，也難以在盈利狀態下營運太多航班，其中最受影響的便是各國的廉航。