倫敦經貿辦案｜中英互提交涉　中國駐英大使警告停止反華政治操弄

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國邊防入境人員衞志樑，涉在英為港府收集在英港人情報，並涉助內地商人越洋在英向移英港人鄺文琪追債，被裁定協助外國情報機關罪成。中英互相提出交涉。



英國外交大臣林德偉（David Lammy）在裁判後召見中國駐英國大使鄭澤光。根據外交部聲明，英方明確表示，絕不容忍外國試圖恐嚇、騷擾或傷害英國境內個人或社區，指此類行為嚴重侵犯英國主權，將向中方破壞英國安全和民主價值的行為追責。

中國駐英國大使鄭澤光8日亦就英國法院的所謂「裁決」進一步提出嚴正交涉，駁回英方無理指責，敦促英方糾正錯誤，停止反華政治操弄，停止任意抓捕、起訴在英中國公民，停止為反中亂港分子撐腰打氣。

中國駐英國大使館：圖為2008年8月8日，中國駐英國大使館的外觀。（Getty）

鄭澤光指出，英方以「莫須有」的罪名抓捕和起訴在英中國公民，濫用法律、操弄司法程序將其定罪，是典型的政治鬧劇。目的是為外逃在英的反中亂港分子撐腰站台，污衊抹黑中國政府及香港特區政府。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

鄭澤光強調，中國政府打擊反中亂港分子、維護香港穩定繁榮的決心堅定不移，敦促英方糾正錯誤，停止反華政治操弄，停止任意抓捕、起訴在英中國公民，停止為反中亂港分子撐腰打氣。我們正告英方，任何損害中方利益的行徑都將遭到中方堅決反擊。