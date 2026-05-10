朝軍首度現身俄「戰勝節」閱兵　分析：朝俄「血盟」關係再升級

朝鮮媒體報道，朝鮮軍隊參加了俄羅斯紀念衛國戰爭勝利81周年的「戰勝節」紅場閱兵式。這是朝鮮軍隊首次在莫斯科參加閱兵式，被視為朝俄軍事同盟關係進一步公開化與深化的重要象徵。



俄羅斯每年5月9日都會舉行大規模「戰勝節」活動，以紀念第二次世界大戰戰勝納粹德國。

朝中社星期天（5月10日）報道，朝鮮人民軍陸海空軍混合縱隊參加了此次紅場閱兵式，由陸軍大校崔英勛率領行進。閱兵式結束後，俄總統普京還專門會見朝鮮軍指揮官並致意，顯示朝鮮軍隊此次是應俄方正式邀請參加閱兵式。

朝鮮《勞動新聞》當天也在頭版和第二版大篇幅刊登相關報道與照片，重點強調朝鮮軍隊的海外活動，以及朝俄之間進一步強化的「血盟」關係。

分析認為，朝鮮官方高調宣傳這次的閱兵式，不僅意在對內展示朝鮮軍隊「國際地位」提升，也是在對外釋放朝俄軍事合作公開化、制度化的信號。

圖為2025年9月3日，俄羅斯總統普京與朝鮮最高領導人金正恩在北京會面。（Reuters）

去年戰勝節期間，朝鮮雖曾派遣包括負責對俄派兵事務的總參謀部副總參謀長金永福等代表團赴俄，但並未實際參加閱兵。今年首次直接派遣部隊進入紅場，被認為與朝鮮此前向俄羅斯大規模派兵，以及圍繞所謂「庫爾斯克解放」持續強化雙方軍事合作敘事有關。

金正恩未如預料赴俄出席閱兵

外界此前一度預測，朝鮮領導人金正恩可能借戰勝節的時機首次訪問莫斯科，以進一步鞏固朝俄戰略合作關係，但最終並未成行。分析認為，這與當前中東局勢持續緊張、美中首腦會談臨近，以及金正恩出訪時須考慮的人身安全、專列移動路線和後勤保障等因素有關。

韓國國家戰略研究院歐亞中心主任杜鎮浩分析說，朝鮮是俄羅斯同盟及友邦國家中唯一派軍隊參加此次閱兵的國家，顯示朝俄關係已超越一般制度層面的同盟，進入「血盟」層級。

圖為2026年5月9日，朝鮮軍隊在俄羅斯莫斯科參與「勝利日」閱兵。（Reuters）

他指出，曾參與俄烏戰爭的朝鮮部隊現身紅場，進一步強化了雙方「命運共同體」理念，同時具有敦促俄方兌現對朝回報的意味。

慶南大學遠東問題研究所教授林乙出認為，普京親自會見朝鮮軍指揮官，某種程度上意味着俄方已將朝鮮軍隊視為「同盟軍」級別。

在烏被俘朝兵赴韓問題懸而未決

另外，烏克蘭俘虜待遇協調總部事務局長奧赫里緬科4日接受烏克蘭國家通訊社採訪時說，俄方曾兩度要求移交在庫爾斯克地區被俘的兩名朝鮮軍士兵，在戰俘交換談判中也僅特別提及朝鮮人。這進一步凸顯俄烏戰爭背景下，朝俄特殊軍事合作關係持續升級。

據了解，去年1月在庫爾斯克前線被俘的朝鮮軍士兵李某（22歲）與白某（27歲），曾明確表示希望前往韓國而非返回朝鮮。韓國外交部則重申，只要本人有意願，韓方願全部接收。不過，烏方對朝鮮軍俘虜赴韓問題態度謹慎，僅稱相關問題「高度敏感」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

