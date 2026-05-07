朝鮮新修憲法確定兩國論　金正恩全面放棄統一本質是和平宣言

撰文：鄭真
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今年3月朝鮮最高人民會議第十五屆會議召開，這次會議全體一致通過了朝鮮最新版的《憲法》。韓國總統府青瓦台5月7日稱將綜合研討朝鮮修憲動向，並據此繼續堅持韓半島和平共處政策。

根據5月6日韓國政府統一部對媒體公開的朝鮮最新版憲法全文，憲法從序言和正文中全面刪除「北半部」「祖國統一」「社會主義完全勝利」等與民族、統一相關的表述。領土方面，新版憲法朝鮮領土被規定為與中國、俄羅斯接壤的北部地區，以及與韓國接壤的南部地區，幷包括由此劃定的領海和領空。同時，原本有關「帝國主義侵略者」「粉碎敵對勢力陰謀」等革命色彩濃厚的表述，也被大幅刪減。

朝鮮領導人金正恩2023年底曾將韓朝關係定性為「敵對的兩國關係」，此後2024年2025年，朝鮮政府祖國和平統一委員會等機構從國家組織層面被撤銷。此次朝鮮修憲是將金正恩的意志上升為國家制度法律的體現。

不過和以往金正恩將韓國渲染為敵對國家不同，此次修憲統一概念被刪除關注的是，新版憲法並未寫入將韓方定性為「敵對國」的內容，修改前明文規定的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述也消失不見。

圖為2026年3月22日，朝鮮第十五屆最高人民會議第一次會議在平壤召開，再次推舉朝鮮勞動黨總書記金正恩為朝鮮國務委員會委員長。（KCNA via REUTERS）

在筆者看來，此次朝鮮修憲，以法律的形式確立了領土範圍，理清了朝鮮和周邊政權的關係，最重要的作用是將朝韓兩國論從法律層面確定下來。本質上是朝鮮從法律層面放棄統一。

朝鮮半島在二戰後分治至今，朝鮮和韓國早就是兩個政治制度不同的國家。在1991年前後朝韓先後以獨立的國家個體加入了聯合國，並獲得了國際社會的承認。儘管朝鮮和韓國一直以來都將統一作為目標，但是分治的現實決定了統一幾乎很難實現。

首先是由於兩國實力懸殊，和平統一的可能微乎其微。朝鮮過去這麼多年一直在整軍備戰，防備被經濟更發達的韓國吞併，守得住本國的政治體制是朝鮮的目標。發展核武器也是為了避免在美韓的軍事逼迫下亡國。統一雖然是朝鮮領導人們公開的政治抱負，但早就讓位給了生存。

2026年4月3日，朝鮮最高領導人金正恩在女兒金主愛的陪同下，視察了位於平壤華城第四區的密山汽車技術服務中心。（Reuters）

韓國過去一邊以經濟優勢不斷提出統一構想，一一邊抱緊美國的大腿，防止來自朝鮮以統一為名的軍事進攻。原本擺出經濟陽光政策吸收朝鮮的韓國，近年來在朝鮮擁核打破了半島軍事實力平衡後，如臨大敵。統一也早就讓位給了更要緊的安全危機。

從根本上，不發動大規模的軍事行動，朝鮮統一隻能是停留在字面上。然而朝韓再次開打統一戰爭的機會也沒有。上個世紀五十年代的朝鮮戰爭，是朝韓的統一戰爭，中美等大國都捲入其中，最終只能重新以北緯38度為界繼續分治。

今天中美結構性矛盾在全球蔓延，朝鮮半島的和平穩定事關中美博弈的全局。是戰是和早就不是朝鮮或者韓國能單獨決定的了。因此統一對於朝韓來說早就是政治正確的說辭，分治才是必須長期接受的現實。

2024年10月韓軍公布朝鮮方面炸毀通往韓國道路的影片。（影片截圖）

金正恩現如今，從政策傾向到憲法道路，全面確定了朝韓是兩國國家的基本框架，等於是單方面放棄統一。原本人們認為朝鮮在擁核之後實力大增，進而會推進更高層次的統一目標。現在看來，放棄統一才是金正恩在朝鮮擁核之後給出的答案。專注發展本國政體，以本國為施政邊界，全面提升實力，才是金正恩要做的。

統一的本質是朝韓都將對方作為自己要吸收和統一的對象。長期被統一捆綁的朝韓，以同胞的名義裹挾着吃掉對方吞併對方的雄心持續對抗，這是二戰結束之後的朝鮮關係現實。

倘若不放棄吃掉對方的戰略決心，不轉變視對方為假想敵的道路，朝韓將幾乎不可能和平共處，朝鮮半島將永遠處於停戰對峙的冷和平中。

朝鮮早就全面轉變國防態勢，以邊境防守姿態應對韓國。韓國會國防委員會所屬議員庾龍源2025年10月14日表示，朝鮮在韓朝非軍事區（DMZ）的4個地點構建「防坦克牆」，總長達10公里。圖為庾龍源在社交媒體Facebook上傳的圖片。（FB@유용원 ）

此前，朝鮮憲法一直將韓國視為尚未完全解放的地區。如今朝鮮提出兩國論，單方面放棄全面統一，意味朝鮮徹底放棄對韓國的領土要求 ，將打破朝鮮半島對抗的惡性循環。儘管朝鮮半島仍然是停戰狀態，但是朝鮮主動邁出的這一步將為未來徹底結束戰爭奠定基礎。

伴隨着中美對抗加劇，急於進軍印太的美國，不排除為了牢牢抓住韓國，製造緊急事態。朝鮮目前的修憲舉動將深刻影響韓國的對朝政治判斷。美國軍事脅迫韓國的基礎若不復存在，未來朝鮮半島捲入美國挑起的戰爭的可能就會大大降低。這是主動掌控半島局勢的聰明做法。

表面看，放棄統一，是需要政治勇氣與魄力才能完成的政策調整是道路轉圜改變，深層次看，真正的戰略主動權是以實力突破為基底的，需要數十年如一日的忍耐運籌才能獲得。真正的贏面從來不是一朝一夕可以獲取的。

絕不合併意味着放棄武統　金正恩重構朝鮮半島和平的新思路不會單方面武統：金正恩說的這句話不能忽視金正恩將韓國列為頭號敵國有三重潛台詞放棄南北敘事承認分治現實　金正恩解決朝鮮半島問題的新思路金正恩急速推進兩國論　讓韓國放棄統一才是更大挑戰
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