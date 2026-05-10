伊朗拒絕美停戰方案　回應提撤銷石油制裁、解除海上封鎖等要求

據伊朗新聞電視台5月10日晚報道，伊朗已拒絕美國提出的方案，認為同意該方案將意味著伊朗屈從於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過分要求。報道指於，伊朗要求美國支付戰爭賠償、確認伊朗對霍爾木茲海峽的主權、解除海上封鎖、結束對伊朗的制裁，並解凍該國被凍結的資產。



伊朗媒體此前報道，伊朗已透過調解方巴基斯坦，正式提交伊朗對美國停止方案的回應。特朗普同日在社交平台發文說，他對伊方回應不滿，稱「完全不可接受」。



2026年5月6日，黎巴嫩南部邊境遭以軍轟炸，濃煙升起。（Reuters）

要求結束包括黎巴嫩所有戰線

綜合伊朗國家電視台（IRIB）、伊朗學生通訊社（ISNA）、伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）等媒體報道，伊朗對美方所提結束戰爭方案的回應，現階段聚焦於結束戰爭，包括停止黎巴嫩在內所有戰線的戰事，以及波斯灣和霍爾木茲海峽的海上安全問題。 此外，美國必須終止對伊制裁，並解除對伊朗資金和資產的凍結。

據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗的提案並要求，美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（OFAC）在30天內撤銷與伊朗石油銷售相關的制裁，並結束對伊朗的海上封鎖。

2026年2月24日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在會議上發表講話。（Getty）

伊朗總統：談判不意味著投降 旨在爭取民族權利

路透社則引述美伊雙方的消息人士稱，最新的和平努力旨在達成一份臨時諒解備忘錄，以暫停戰爭並重啟霍爾木茲海峽的航運，同時雙方將討論一項更全面的協議，該協議必須解決諸如伊朗核計劃等棘手爭端。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）10日在社交媒體上表示，伊朗永遠不會向敵人屈服，強調對話或談判不意味著投降或退讓，其目標是爭取伊朗民族的權利，並堅定捍衛國家利益。