英前副首相向施紀賢發「最後機會」警告　支持貝安德重返國會

英國工黨在地方選舉慘敗後，前副首相韋雅蘭（Angela Rayner）對黨魁兼首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）發出「最後機會」的警告，並表態支持大曼徹斯特市市長貝安德（Andy Burnham）重返國會，以強化黨內陣容。



根據英國廣播公司（BBC）5月11日報道，在工黨失去英格蘭近1500個地方議席、並在威爾斯失守百年執政權後，韋雅蘭發表聲明，直指工黨「有淪為富裕者而非勞動者政黨的危險」，並呼籲施紀賢採取更大膽行動應對不平等與生活成本壓力。她雖未宣布親自挑戰領導權，但此舉無疑加劇了施紀賢面臨的壓力。

圖為2024年6月28日，英國工黨時任副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）在蘇格蘭漢密爾頓舉行的競選活動中與支持者擁抱。（Getty）

韋雅蘭在聲明中明確指出，工黨今年初阻止貝安德參加2月的國會議席補選是「錯誤」的。她強調：「我們必須展示我們理解當下所需變革的規模——這意味著要讓我們的最佳人才進入國會。」

圖為2025年9月29日，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在英國利物浦舉行的工黨大會第二日，出席《衛報》舉辦的一項活動。（Getty）

目前，韋雅蘭、貝安德及衛生大臣施卓添（Wes Streeting）被視為可能挑戰施紀賢領導地位的主要人選。根據黨規，貝安德須先成為國會議員方能參選黨魁。天空新聞引述消息指，至少已有一名工黨議員願意在48小時內辭職，為貝安德開啟補選之路，但程序上仍存障礙。

與此同時，施紀賢將於11日發表演說，試圖穩固其首相地位；後座議員衛倩婷（Catherine West）揚言，若對施紀賢的「重啟」演說仍感不滿，她將發起領導權競爭。已有超過30名工黨議員公開要求施紀賢辭職或制定離任時間表。