美國小型飛機迫降哈德遜河　2人脫困游到岸邊　被稱另一奇蹟

美國一架載有兩人的塞斯納172型飛機3月2日晚上在紐約州迫降墜入哈德遜河（Hudson River），機上兩人安全脫困並遊到岸邊，隨後送院。紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）形容事件為「哈德遜河另一個奇蹟」。



《每日郵報》提到，這架飛機於下午6點36分從長島麥克阿瑟機場（Long Island MacArthur Airport）起飛，原計劃在紐約斯圖爾特國際機場（New York Stewart International Airport）降落，但因失去動力，飛行約一小時後在紐堡-比肯大橋（Newburgh-Beacon Bridge）附近的哈德遜河中墜毀。

截圖為2026年3月2日，一架載有兩人的塞斯納172型飛機在紐約州迫降時墜入哈德遜河（Hudson River）。（Middle Hope Fire Department）

機上兩人身份尚未公開，當局確認僅受輕傷，兩名乘客均「安全脫困並游到岸邊」，並獲救援人員找到送院治療，預計將完全康復。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）在X平台發文稱，「哈德遜河的另一個奇蹟，感謝上帝......飛行員和乘客都已找到，僅受輕傷，感謝急救人員迅速行動。」

2009年全美航空一客機迫降哈德遜河，155人全數生還，被稱為「哈德遜奇蹟」。

美國聯邦航空管理局（FAA）已啟動調查。據FAA登記記錄，該飛機註冊在American Airman Inc名下，屬於長島斯康科馬（Ronkonkoma）一家名為 Long Island Flying 的飛行學校。