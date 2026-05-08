特朗普要求歐盟7月4日前批准貿易協定 否則提高關稅
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月7日（周四）表示，他將給予歐盟至7月4日為止的期限，要求對方在此時間前批准貿易協議，否則美國將大幅提高包括汽車在內的歐盟商品關稅。
路透社報道，特朗普在Truth Social發文稱，他是在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話中宣布新的最後期限。兩位領導人在通話中也一致認為，伊朗永遠不可能擁有核武。
特朗普稱，「我一直在耐心等待歐盟履行我們於蘇格蘭特恩貝里（Turnberry）達成的歷史性貿易協議中的承諾——這是有史以來規模最大的貿易協議！歐盟承諾會履行協議，並按照協議將關稅降至零！我同意給她（馮德萊恩）時間，直到我國建國250週年為止，否則他們的關稅將立即大幅上漲」。
特朗普在上周五出人意料地宣布，將把歐盟汽車的關稅從先前商定的15%調升至25%，理由是歐盟未遵守去年7月在蘇格蘭達成的協議條款。
該協議要求歐盟將美國工業品的關稅降至零，並對某些美國農產品及海產品提供免稅配額，但立法執行在歐洲議會的推動進度緩慢。
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